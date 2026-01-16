Hindustan Hindi News
Vastu Shastra: कर्ज, ईएमआई की बोझ और पैसों की तंगी से छुटकारा दिलाएंगे वास्तु के ये उपाय

Jan 16, 2026 10:35 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दिशाएं, वस्तुओं की स्थिति और ऊर्जा का प्रवाह सीधे धन, कर्ज और आर्थिक स्थिति पर असर डालता है। अगर घर में वास्तु दोष हो तो कर्ज बढ़ता है, ईएमआई का बोझ सिर चढ़कर बोलता है और पैसों की तंगी बनी रहती है। लेकिन कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाकर इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ये उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं, लक्ष्मी कृपा दिलाते हैं और धन का प्रवाह सुचारू करते हैं। नियमित रूप से करने पर कुछ महीनों में आर्थिक स्थिति में सुधार दिखने लगता है। आइए जानते हैं वास्तु के 5 सबसे प्रभावी उपाय जो कर्ज, ईएमआई और पैसों की तंगी से मुक्ति दिलाते हैं।

उत्तर दिशा को साफ और खुला रखें

उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जहां धन का प्रवाह होता है। अगर उत्तर दिशा में कचरा, जूते, पुरानी चीजें या बंद दरवाजा हो, तो धन रुक जाता है और कर्ज बढ़ता है। उपाय: उत्तर दिशा हमेशा साफ-सुथरी और खुली रखें। यहां पानी का फव्वारा, एक्वेरियम या नीला रंग का ग्लास रखें। उत्तर की दीवार पर कुबेर यंत्र या लक्ष्मी-गणेश की फोटो लगाएं। रोज सुबह उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। इससे धन का प्रवाह बढ़ता है, ईएमआई का बोझ कम होता है और पैसों की तंगी दूर होती है।

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ऊँ चिह्न

मुख्य द्वार घर में धन और ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर यहां नकारात्मक चिह्न या अवरोध हों तो कर्ज बढ़ता है। उपाय: मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ऊँ चिह्न या गणेश जी की तस्वीर लगाएं। दरवाजे पर लाल रंग का तोरण या घंटी टांगें। बाहर नींबू-मिर्च की माला लगाएं। मुख्य द्वार के सामने कोई कचरा या जूते न रखें। रोज गंगाजल छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा रुकती है, धन का प्रवाह बढ़ता है और कर्ज चुकाने की शक्ति मिलती है।

दक्षिण-पश्चिम कोने को मजबूत बनाएं

दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता और मजबूती की दिशा है। अगर यहां खालीपन या हल्की वस्तुएं हों, तो कर्ज सिर चढ़कर बोलता है। उपाय: इस कोने में भारी फर्नीचर, लोहे की अलमारी या भारी सामान रखें। लाल या पीला रंग इस्तेमाल करें। यहां हनुमान जी या शनि देव की फोटो लगाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक स्थिरता आती है, ईएमआई का बोझ कम होता है और कर्ज चुकाने में आसानी होती है।

उत्तर-पूर्व दिशा में जल तत्व बढ़ाएं

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) जल तत्व की दिशा है। यहां जल तत्व बढ़ाने से धन आकर्षित होता है। उपाय: इस कोने में पानी का घड़ा, फव्वारा या छोटा एक्वेरियम रखें। यहां कभी भी कचरा या भारी सामान न रखें। रोज सुबह गंगाजल छिड़कें। अगर संभव हो, तो यहां छोटा शिवलिंग या विष्णु जी की फोटो रखें। इससे धन का प्रवाह तेज होता है, पैसों की तंगी दूर होती है और कर्ज कम होने लगता है।

घर में नमक और नींबू का उपाय

कर्ज और तंगी का मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा है। उपाय: हर कमरे के कोने में समुद्री नमक की कटोरी रखें और हर हफ्ते बदलें। मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च की माला टांगें। शनिवार को नमक पानी से घर का पोछा लगाएं। इससे राहु-केतु और शनि दोष कम होते हैं। घर में साफ-सफाई रखें, सात्विक भोजन करें और बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। ये उपाय धन के प्रवाह को बढ़ाते हैं और कर्ज-ईएमआई से मुक्ति दिलाते हैं।

ये वास्तु उपाय सरल लेकिन बहुत प्रभावी हैं। नियमित रूप से अपनाएं तो कर्ज का बोझ हल्का होगा, पैसों की तंगी दूर होगी और घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर उपाय शुरू करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
