वास्तु शास्त्र: सिर से कर्ज का बोझ हटाएंगे ये 5 उपाय, घर में आएगा पैसा और बढ़ेगी सुख-समृद्धि

संक्षेप:

अगर घर में वास्तु दोष हो तो कर्ज बढ़ता है, धन नहीं टिकता और आर्थिक परेशानियां सिर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाने से कर्ज का बोझ कम होता है, धन आकर्षित होता है और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

Jan 03, 2026 05:59 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दिशाएं और वस्तुओं की स्थिति धन के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। अगर घर में वास्तु दोष हो तो कर्ज बढ़ता है, धन नहीं टिकता और आर्थिक परेशानियां सिर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ सरल वास्तु उपाय अपनाने से कर्ज का बोझ कम होता है, धन आकर्षित होता है और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं। नियमित रूप से करने से कुछ महीनों में फर्क दिखने लगता है। आइए जानते हैं ये 5 प्रभावी वास्तु उपाय।

मुख्य द्वार की सफाई और शुभ चिह्न

मुख्य द्वार घर में धन और ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अगर द्वार पर कचरा, जूते या अवरोध हो तो धन रुकता है और कर्ज बढ़ता है। उपाय: रोज द्वार को साफ करें, गंगाजल छिड़कें और स्वास्तिक या ओम चिह्न बनाएं। द्वार पर लाल रंग का तोरण या घंटी लगाएं। बाहर नींबू-मिर्च टांगें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ती है और घर में बरकत आती है।

उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या तिजोरी

उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। अगर यहां अव्यवस्था हो, तो कर्ज बढ़ता है। उपाय: उत्तर दिशा साफ रखें और वहां कुबेर यंत्र या तिजोरी रखें। तिजोरी में कुछ नोट और लाल कपड़ा रखें। शुक्रवार को कुबेर मंत्र 'ॐ कुबेराय नमः' जपें। इससे धन संग्रह होता है और कर्ज कम होने लगता है। उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा या एक्वेरियम रखने से भी धन प्रवाह बढ़ता है।

दक्षिण-पश्चिम कोने को मजबूत बनाएं

दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता की दिशा है। अगर यहां दोष हो, तो कर्ज सिर चढ़ता है। उपाय: इस कोने को भारी वस्तुओं से भरें – जैसे लोहे की अलमारी या भारी फर्नीचर। लाल या पीला रंग इस्तेमाल करें। यहां हनुमान जी की फोटो रखें और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे स्थिरता आती है और कर्ज चुकाने की शक्ति मिलती है। घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

रसोई और अग्नि कोने की शुद्धि

रसोई दक्षिण-पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अगर यहां दोष हो, तो धन व्यर्थ खर्च होता है और कर्ज बढ़ता है। उपाय: रसोई साफ रखें, लाल रंग का उपयोग करें। रोज सुबह अग्नि कोण में घी का दीपक जलाएं। नमक का पोछा लगाएं। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें। इससे घर में अन्न-धन की बरकत होती है और कर्ज का बोझ कम होता है।

घर में नमक और नींबू का उपाय

कर्ज का मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा है। उपाय: हर कमरे के कोने में समुद्री नमक की कटोरी रखें और हफ्ते में बदलें। मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च टांगें। शनिवार को नमक पानी से पोछा लगाएं। इससे राहु-केतु दोष दूर होता है और कर्ज कम होने लगता है। घर में पैसा टिकता है और सुख बढ़ता है।

ये वास्तु उपाय अपनाने से कर्ज का बोझ हल्का होता है और घर में धन-समृद्धि आती है। नियमितता और श्रद्धा से करें, तो कुछ महीनों में फर्क दिखेगा। वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर उपाय शुरू करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

