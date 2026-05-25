घर में इन 5 जगहों पर गलती से ना रखें गंगाजल, जानिए इस पवित्र जल से जुड़े जरूरी नियम
घर में गंगाजल रखते समय सावधानी बरतें। बेडरूम, किचन समेत इन जगहों पर गंगाजल रखना वर्जित है। जानें गंगाजल रखने के वास्तु नियम, सही जगह और जरूरी सावधानियां, जिससे इसकी पवित्रता बनी रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।
सनातन धर्म में गंगा नदी को मां का स्वरूप माना जाता है। गंगाजल को अत्यंत पवित्र और पाप नाशक माना जाता है। कलयुग में भी गंगाजल को विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकतर घरों में शुद्धता और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए गंगाजल रखा जाता है। लेकिन कई लोग अनजाने में इसे गलत जगह पर रख देते हैं, जिससे वास्तु दोष हो सकता है और गंगाजल का पवित्र प्रभाव कम हो जाता है।
गंगाजल का धार्मिक महत्व
गंगाजल ना सिर्फ पवित्र है, बल्कि यह शुभ कार्यों, पूजा-पाठ और घर की शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगाजल छिड़कने मात्र से वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। लेकिन इस पवित्र जल को सही जगह और सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।
बेडरूम में गंगाजल रखना वर्जित
सोने का कमरा आराम और विश्राम का स्थान होता है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगाजल को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। बिस्तर के पास या सिरहाने रखने से नींद संबंधी परेशानी, मानसिक अशांति और वास्तु दोष हो सकता है। गंगाजल को पूजा स्थल या मुख्य कमरे में रखना ज्यादा उचित होता है।
किचन में गंगाजल रखने से बचें
रसोई खाने-पीने और अग्नि से जुड़ी जगह होती है। यहां गंगाजल रखना शुभ नहीं माना जाता है। आग और जल की ऊर्जा में टकराव हो सकता है, जिससे घर में आर्थिक रुकावट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। गंगाजल को किचन से पूरी तरह दूर रखें।
बाथरूम और डाइनिंग एरिया में ना रखें
बाथरूम अशुद्ध स्थान माना जाता है। यहां गंगाजल रखना पवित्र जल का अपमान है। इसी प्रकार डाइनिंग एरिया (खाने की जगह) में भी गंगाजल नहीं रखना चाहिए। भोजन का स्थान और पवित्र जल दोनों अलग-अलग होने चाहिए। इन जगहों पर रखने से वास्तु दोष बढ़ता है और घर की सकारात्मकता प्रभावित होती है।
अंधेरे और नकारात्मक जगहों से दूर रखें
गंगाजल को कभी भी अंधेरे वाले कमरे, कोने या बंद जगह पर नहीं रखना चाहिए। जहां रोशनी नहीं पहुंचती हो, वहां नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। गंगाजल को हमेशा साफ, उज्ज्वल और ऊंची जगह पर रखें। नियमित रूप से इसकी बोतल साफ करें और पुराना जल बदलते रहें।
गंगाजल छूने और रखने के महत्वपूर्ण नियम
गंगाजल को हमेशा स्नान करके या हाथ धोकर छुएं। गंदे हाथों से छूने से इसका पवित्र प्रभाव कम हो जाता है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इसे ना छुएं। गंगाजल की बोतल हमेशा बंद रखें और इसे कभी भी फर्श पर ना रखें। हर अमावस्या या पूर्णिमा को इसे बदलना या शुद्ध करना अच्छा माना जाता है।
गंगाजल रखने से मिलने वाले लाभ
सही जगह पर रखे गए गंगाजल से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और परिवार में शांति रहती है। वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है।
गंगाजल पवित्रता का प्रतीक है। इसे गलत जगह पर रखकर इसका अपमान ना करें। सही नियमों और श्रद्धा के साथ गंगाजल रखने से घर में सदा सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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