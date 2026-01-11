गलती से भी इन 5 जगहों पर ना रखें तुलसी का पौधा, अशुभ प्रभाव से होती है धन हानि

संक्षेप: गलत जगहों पर तुलसी का पौधा रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिससे घर में धन हानि, कलह, स्वास्थ्य समस्या और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। तुलसी को सही स्थान पर रखने से ही इसका पूरा लाभ मिलता है।

तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख-शांति रहती है। लेकिन वास्तु शास्त्र और पुराणों के अनुसार, तुलसी का पौधा हर जगह रखना शुभ नहीं होता है। कुछ खास जगहों पर तुलसी रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिससे घर में धन हानि, कलह, स्वास्थ्य समस्या और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। तुलसी को सही स्थान पर रखने से ही इसका पूरा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं उन 5 जगहों के बारे में जहां गलती से भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए।

बेडरूम में तुलसी रखना वास्तु शास्त्र में बेडरूम को निजी और आराम का स्थान माना जाता है। यहां तुलसी का पौधा रखना बहुत अशुभ होता है। तुलसी में दिव्य ऊर्जा होती है, जो रात में सोते समय व्यक्ति की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इससे नींद में खलल पड़ता है, मानसिक तनाव बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में कलह आती है। कई बार इससे पति-पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि बेडरूम में तुलसी रखने से घर में धन का प्रवाह रुक सकता है। इसलिए तुलसी को कभी भी शयन कक्ष में न रखें।

रसोई या किचन में तुलसी रसोई घर में अन्न और समृद्धि का स्थान है। यहां तुलसी का पौधा रखने से अन्न की हानि और धन की कमी होती है। तुलसी की दिव्य ऊर्जा रसोई की अग्नि ऊर्जा से टकराती है, जिससे घर में आर्थिक तंगी आती है। कई बार खाना बिगड़ने, पेट की समस्या या अनावश्यक खर्च बढ़ने की शिकायत रहती है। वास्तु में रसोई दक्षिण-पूर्व दिशा में होनी चाहिए और वहां अग्नि का प्रभाव रहता है। तुलसी को इस दिशा में रखना शनि और राहु के दोष को बढ़ाता है। इसलिए रसोई में तुलसी बिल्कुल ना रखें।

बाथरूम या टॉयलेट के पास तुलसी बाथरूम और टॉयलेट घर में सबसे अशुद्ध स्थान माने जाते हैं। यहां तुलसी का पौधा रखना अत्यंत अशुभ है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। तुलसी पवित्र है और अशुद्ध स्थान पर रखने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। इससे परिवार में कलह, स्वास्थ्य समस्या और धन हानि होती है। वास्तु में बाथरूम उत्तर-पश्चिम या दक्षिण दिशा में होता है, जहां नकारात्मक ऊर्जा रहती है। तुलसी को इस जगह रखने से लक्ष्मी जी दूर हो सकती हैं। इसलिए बाथरूम के पास या अंदर कभी ना रखें।

मुख्य द्वार के ठीक सामने या बाहर मुख्य द्वार घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। तुलसी का पौधा मुख्य द्वार के ठीक सामने या बाहर रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को खुला और साफ रखना जरूरी है। तुलसी को मुख्य द्वार पर रखने से धन का प्रवाह बाधित होता है और आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। यदि तुलसी बाहर रखनी है तो मुख्य द्वार से थोड़ा हटकर रखें।

तुलसी रखने के सही स्थान और नियम तुलसी का पौधा रखने का सबसे शुभ स्थान पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा है। इसे पूजा स्थल के पास या आंगन में रखें। रोज सुबह सूर्योदय के समय तुलसी को जल दें और 'ॐ तुलसी देव्यै नमः' मंत्र जपें। तुलसी को कभी काटें नहीं और मुरझाए पत्ते हटाते रहें। शनिवार को तुलसी को छूना वर्जित है। इन नियमों का पालन करने से घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है, धन बरकत बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है।

तुलसी का पौधा घर में सुख-समृद्धि लाता है, लेकिन सही स्थान पर रखने से ही इसका पूरा लाभ मिलता है। गलत जगह रखने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। सही नियमों का पालन करें तो घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा।