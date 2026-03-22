Vastu Shastra: घर में बना रहे हैं लकड़ी का मंदिर, तो वास्तु के इन 5 नियमों का रखें विशेष ध्यान

घर में लकड़ी का मंदिर रखने के वास्तु नियम: जानिए लकड़ी का मंदिर किस दिशा में रखें, कौन सी लकड़ी शुभ है और धूल-दीमक से बचाव के टिप्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार, लकड़ी के मंदिर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण नियम अपनाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आध्यात्मिक शांति बनाए रखें।

आजकल मॉडर्न घरों में स्पेस की कमी के कारण लकड़ी का मंदिर रखना बहुत आम हो गया है। लकड़ी का मंदिर ना केवल सुंदर लगता है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण भी बनाए रखता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, लकड़ी के मंदिर को रखने और उसकी देखभाल से जुड़े कुछ खास नियम हैं। इन नियमों का पालन न करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं घर में लकड़ी का मंदिर रखने के 5 महत्वपूर्ण वास्तु नियम।

मंदिर किस पेड़ की लकड़ी से बना है, यह बहुत मायने रखता है वास्तु शास्त्र में मंदिर के लिए लकड़ी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ पेड़ों की लकड़ी शुभ मानी जाती है, जैसे नीम, आम, पीपल, चंदन, देवदार, शीशम, सागवान और बरगद। इन लकड़ियों से बना मंदिर घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और पूजा फलदायी होती है। वहीं, कुछ लकड़ियां अशुभ मानी जाती हैं, जैसे बबूल, बांस या कीड़े-दीमक लगी लकड़ी। मंदिर की लकड़ी कभी भी दीमक खाई हुई या सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर पुराना मंदिर है, तो समय-समय पर उसकी जांच करवाएं और आवश्यकता पड़ने पर बदलें। शुभ लकड़ी का मंदिर घर में सुख-शांति और समृद्धि बनाए रखता है।

मंदिर की दिशा पूर्व या उत्तर रखें वास्तु के अनुसार, लकड़ी का मंदिर घर में पूर्व या उत्तर दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जो सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जो धन और समृद्धि लाती है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें और सकारात्मक ऊर्जा सीधे आप पर पड़ें। दक्षिण या पश्चिम दिशा में मंदिर रखने से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। यदि स्पेस की कमी है तो भी पूर्व या उत्तर दिशा में छोटा मंदिर जरूर रखें।

मंदिर में पीला या लाल कपड़ा जरूर बिछाएं लकड़ी का मंदिर कितना भी सुंदर हो, भगवान की मूर्ति या तस्वीर को सीधे लकड़ी पर नहीं रखना चाहिए। वास्तु में मंदिर के नीचे पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाना अनिवार्य माना जाता है। पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि लाल रंग शक्ति और समृद्धि का। कपड़ा बिछाने से ऊर्जा संतुलित रहती है और मूर्ति की दिव्यता बनी रहती है। कपड़े को रोजाना साफ रखें और कभी भी गंदा या फटा कपड़ा न इस्तेमाल करें। यह छोटा नियम घर में सकारात्मक वाइब्रेशन बनाए रखता है।

मंदिर में धूल-मिट्टी और दीमक से बचाव जरूरी लकड़ी का मंदिर होने के कारण इसमें धूल-मिट्टी जमा होने का खतरा ज्यादा रहता है। वास्तु शास्त्र में मंदिर को हमेशा साफ-सुथरा रखना अनिवार्य है। रोजाना मंदिर की सफाई करें, मूर्तियों को धूल से बचाएं और दीपक-धूप की राख को तुरंत साफ करें। अगर लकड़ी में दीमक लग जाए, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। पुराने मंदिर की जांच नियमित करें और दीमक रोधी उपचार करवाएं। मंदिर के आसपास जूठे बर्तन, कचरा या गंदगी कभी न रखें। साफ-सफाई से मंदिर में देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।

मंदिर दीवार पर ना लटकाएं, जमीन पर रखें कई लोग स्पेस की कमी के कारण लकड़ी का मंदिर दीवार पर लटका देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में यह अशुभ माना जाता है। दीवार पर लटके मंदिर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है और पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। मंदिर को हमेशा जमीन पर या किसी मजबूत स्टैंड पर रखें। यदि स्पेस बहुत कम है, तो छोटा लकड़ी का मंदिर ही चुनें, लेकिन उसे दीवार से लगाकर या जमीन पर स्थापित करें। मंदिर के ऊपर कोई भारी सामान या शेल्फ ना लगाएं। इससे ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र रहता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

इन 5 वास्तु नियमों का पालन करके आप लकड़ी के मंदिर को घर में शुभ और प्रभावशाली बना सकते हैं। लकड़ी का मंदिर न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी है। नियमित सफाई, सही दिशा और शुभ लकड़ी का चुनाव करके आप मंदिर की दिव्यता को बनाए रख सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लेकर मंदिर की स्थापना करें तो और बेहतर फल मिलेगा।