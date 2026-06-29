घर में तुलसी का पौधा रखते समय ना करें ये 3 गलतियां, वरना बढ़ जाएंगी परेशानियां

Tulsi Plant Vastu Tips: घर में तुलसी का पौधा रखते समय ये 3 गलतियां कभी ना करें, वरना वास्तु दोष और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुलसी को सही दिशा, सफाई और देखभाल के साथ रखने के आसान नियम और टिप्स जानिए।

आजकल अधिकांश लोग अपार्टमेंट या छोटे घरों में रहते हैं, जहां आंगन नहीं होता है। ऐसे में घर की छत ही हरियाली और तुलसी रखने की जगह बन जाती है। तुलसी को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन छत पर रखते समय कई लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, जो घर की खुशहाली को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

तुलसी का महत्व और सावधानी तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप मानकर पूजा किया जाता है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और नकारात्मकता दूर करता है। वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी को छत पर रखना पूरी तरह वर्जित नहीं है, लेकिन सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। गलत तरीके से रखी तुलसी घर में तनाव, आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ा सकती है। इसलिए छत पर तुलसी रखते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

सफाई की अनदेखी सबसे बड़ी गलती तुलसी को साफ-सुथरा रखना सबसे जरूरी है। छत पर धूल, सूखी पत्तियां और पक्षियों की गंदगी अक्सर जमा हो जाती है। अगर तुलसी के चारों ओर गंदगी बनी रहे, तो यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा देने की बजाय नकारात्मकता फैलाने लगता है। ऐसी तुलसी घर में दरिद्रता और कलह का कारण बन सकती है। रोजाना छत साफ करें, पौधे के आसपास की जगह साफ रखें और पत्तों पर जमी धूल हटाते रहें। स्वच्छता ही तुलसी की पूजा का सबसे बड़ा हिस्सा है।

गलत दिशा में रखने से वास्तु दोष तुलसी की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी को उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। अगर आप इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा में रख देते हैं, तो यह घर की आर्थिक उन्नति में बाधा डाल सकता है और तनाव बढ़ा सकता है। गलत दिशा में रखी तुलसी ऊर्जा को सोखने की बजाय नकारात्मक प्रभाव बढ़ाती है। इसलिए पौधा रखने से पहले दिशा का चुनाव सही तरह से कर लें।

उपेक्षा करना और पौधे को सूखने देना तुलसी लगाकर उसे भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। कई लोग छत पर पौधा तो रख देते हैं, लेकिन नियमित पानी देना, देखभाल करना और शाम को दीपक जलाना भूल जाते हैं। सूखा या मुरझाया तुलसी का पौधा परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और धन पर बुरा असर डाल सकता है। अगर आप रोज छत पर नहीं जा सकते, तो तुलसी को छत पर रखने का विचार ही छोड़ दें। नियमित सेवा और देखभाल के बिना तुलसी रखना फायदे की बजाय नुकसान दे सकता है।

छत पर तुलसी रखने का सही तरीका अगर छत ही एकमात्र जगह है, तो तुलसी को ऊंचे स्टैंड या चबूतरे पर रखें, ताकि वह सीधे फर्श से ना जुड़े। पौधे के ऊपर हल्की छाया की व्यवस्था करें, जिससे तेज धूप और पक्षियों से बचाव हो सके। शाम को नियमित रूप से एक दीपक जरूर जलाएं। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप छत पर भी तुलसी का सकारात्मक प्रभाव पा सकते हैं।

तुलसी घर की खुशहाली का प्रतीक है। इसे सही जगह, सही तरीके और सच्ची श्रद्धा से रखें, तो यह जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आती है। गलतियां करके अनजाने में परेशानी ना बुलाएं। साफ-सुथरा, सही दिशा और नियमित सेवा के साथ रखी तुलसी हर घर के लिए आशीर्वाद बन सकती है।