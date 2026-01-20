Hindustan Hindi News
घर में नमक रखने का सही नियम क्या है? इन गलतियों से बढ़ जाती है नेगेटिविटी

Jan 20, 2026 04:33 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में नमक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमक केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने, बुरी नजर से बचाने और घर में सकारात्मकता बनाए रखने का एक शक्तिशाली माध्यम है। घर में नमक रखने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और नेगेटिविटी दूर रहती है। वहीं कुछ गलतियां करने से घर में क्लेश, आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। आइए जानते हैं घर में नमक रखने के सही नियम और उन गलतियों से बचने का तरीका।

नमक को खुले में या कांच के बर्तन में ना रखें

वास्तु और ज्योतिष के अनुसार नमक को कभी खुले बर्तन में नहीं रखना चाहिए। खुले में रखा नमक घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और नेगेटिविटी फैलाता है। इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बा हमेशा भरा रहे। यदि नमक खत्म होने वाला हो तो तुरंत नया भर लें। इससे घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती।

नमक को रसोई के बाहर या मुख्य द्वार के पास ना रखें

नमक को रसोई के बाहर या मुख्य द्वार के पास रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर नमक रखने से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और नेगेटिविटी अंदर प्रवेश कर जाती है। नमक का डिब्बा हमेशा रसोई के अंदर, उत्तर-पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में रखें। रसोई में नमक का स्टॉक हमेशा भरपूर रखें। इससे घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और परिवार में क्लेश कम होता है।

नमक को कभी फर्श पर या जमीन पर ना गिरने दें

नमक गिराना या फर्श पर फैलाना बहुत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक गिरने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आर्थिक हानि होती है। अगर नमक गिर जाए, तो तुरंत उसे साफ कपड़े से उठाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। गिरे हुए स्थान पर गंगाजल का छिड़काव करें। नमक को हमेशा ध्यान से संभालें और डिब्बे को अच्छे से बंद रखें। इससे नेगेटिविटी नहीं फैलती और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

नमक का इस्तेमाल और दान करने के नियम

नमक को घर में रखने के साथ-साथ उसका सही इस्तेमाल और दान भी जरूरी है। आइए जानते हैं सही नियम:

  • नमक को कभी किसी से उधार ना लें और ना ही किसी को उधार दें।
  • शनिवार या पूर्णिमा को थोड़ा नमक किसी जरूरतमंद को दान करें।
  • घर में नमक का डिब्बा हमेशा भरा रखें, कभी पूरी तरह खाली ना होने दें।
  • नमक को रसोई में सबसे ऊपर या आंखों के स्तर पर रखें, नीचे जमीन पर ना रखें।

इन नियमों का पालन करने से घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है, धन का प्रवाह बढ़ता है और नेगेटिविटी दूर रहती है।

घर में नमक रखने के ये सरल नियम अपनाने से वास्तु दोष कम होते हैं, ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है। नमक को सम्मान दें, सही तरीके से रखें और कभी अपशकुन न होने दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और परिवार सदा खुशहाल रहता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

