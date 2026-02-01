गलत दिशा में है फ्लैट का मेन डोर, वास्तु के इन उपायों से बनाएं इसे शुभ

संक्षेप: अगर फ्लैट का मेन डोर गलत दिशा में है, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे परिवार में तनाव, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और तरक्की में रुकावट आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वास्तु के कुछ सरल और प्रभावी उपायों से इस दोष को दूर किया जा सकता है।

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर फ्लैट का मेन डोर गलत दिशा में है (जैसे दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम में), तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिससे परिवार में तनाव, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्या और तरक्की में रुकावट आ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वास्तु के कुछ सरल और प्रभावी उपायों से इस दोष को दूर किया जा सकता है। इन उपायों से मुख्य द्वार की दिशा दोष को संतुलित कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में विस्तार से।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुख्य द्वार के दिशा दोष के नुकसान वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार अगर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम में हो, तो यम और नैऋत्य दिशा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे आर्थिक हानि, स्वास्थ्य में गिरावट और पारिवारिक कलह होती है। पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होने से सूर्यास्त की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, जो नकारात्मकता लाती है। उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना सबसे शुभ माना जाता है। अगर फ्लैट में दिशा बदलना संभव नहीं है, तो वास्तु के कुछ उपायों से इस दोष को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं।

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ॐ और गणेश यंत्र लगाएं वास्तु में मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ॐ चिन्ह और गणेश जी की तस्वीर या यंत्र लगाना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो नकारात्मक प्रभाव को रोकता है। ॐ का चिन्ह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उनके यंत्र से रुकावटें दूर होती हैं।

उपाय: मुख्य द्वार के बाहर या अंदर की तरफ तांबे, चांदी या लकड़ी पर स्वास्तिक और ॐ बनवाकर लगाएं। गणेश यंत्र या गणेश जी की छोटी मूर्ति मुख्य द्वार के ऊपर या पास में रखें। रोजाना सुबह-शाम इनकी पूजा करें और अगरबत्ती-दीपक जलाएं। इससे दिशा दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है।

मुख्य द्वार पर पिरामिड, घंटी या वास्तु यंत्र लगाएं वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य द्वार पर तांबे या पीतल का पिरामिड लगाना दिशा दोष को संतुलित करता है। पिरामिड नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके अलावा मुख्य द्वार पर छोटी घंटी या विंड चाइम लगाएं। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है।

उपाय: मुख्य द्वार के ऊपर या फ्रेम पर तांबे का पिरामिड लगवाएं। घंटी या विंड चाइम लगाने से हर बार दरवाजा खुलने-बंद होने पर सकारात्मक ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्तर-पूर्व दिशा में हरे पौधे या जल का पात्र रखें, जो ऊर्जा संतुलन में मदद करता है।

मुख्य द्वार के सामने दर्पण या वास्तु यंत्र का उपयोग अगर मुख्य द्वार दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम में है, तो उसके ठीक सामने दीवार पर दर्पण लगाना फायदेमंद है। दर्पण नकारात्मक ऊर्जा को वापस बाहर भेजता है। लेकिन दर्पण ऐसा लगाएं कि मुख्य द्वार का प्रतिबिंब ना पड़े, वरना दोष बढ़ सकता है।

उपाय: मुख्य द्वार के सामने दीवार पर गोल या आयताकार दर्पण लगाएं। इसके अलावा वास्तु यंत्र या हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक प्रभाव कम होता है। रोजाना मुख्य द्वार पर हनुमान चालीसा पढ़ें या 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जप करें।

अतिरिक्त उपाय और नियम मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा रखें। दरवाजे पर रंग-बिरंगे फूलों की माला या तोरण लगाएं।

मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा रखें, यह सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।

शुक्रवार या सोमवार को मुख्य द्वार की पूजा करें और गंगाजल छिड़कें।

अगर संभव हो, तो मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक बनवाएं या लकड़ी का स्वास्तिक लगाएं।

नियमित रूप से घर में हवन या धूप जलाएं। ये वास्तु उपाय सरल लेकिन बहुत प्रभावी हैं। नियमित रूप से अपनाने से मुख्य द्वार का दिशा दोष कम होता है और घर में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और तरक्की आती है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें।