वास्तु शास्त्र: घर की नेगेटिविटी दूर करता है वास्तु पिरामिड, जानिए इसका महत्व और रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र में वास्तु पिरामिड घर की नेगेटिविटी, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का शक्तिशाली उपाय है। जानिए वास्तु पिरामिड क्या है, इसके चमत्कारी लाभ, सही दिशा और इसे रखने के नियम। क्रिस्टल, पीतल या तांबे के पिरामिड से घर में सकारात्मकता बढ़ती है, धन-समृद्धि आती है और मानसिक शांति मिलती है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। कई बार मेहनत के बावजूद तनाव, कलह और नकारात्मकता घर में बनी रहती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार वास्तु पिरामिड एक सरल और प्रभावी उपाय है। यह न केवल घर की नेगेटिविटी दूर करता है, बल्कि सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। आइए जानते हैं वास्तु पिरामिड क्या है और इसे कैसे उपयोग करना चाहिए।
वास्तु पिरामिड क्या है और कैसे काम करता है?
वास्तु पिरामिड एक विशेष आकार की वस्तु है, जो ज्यामितीय रूप से ऊर्जा को केंद्रित करने में सक्षम होती है। पिरामिड शब्द का अर्थ ही ऊर्जा का केंद्र है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर शुद्ध करता है। क्रिस्टल, पीतल, तांबे या लकड़ी से बने पिरामिड घर में रखने से वातावरण में संतुलन आता है। वैज्ञानिक रूप से भी पिरामिड आकार ऊर्जा को संरक्षित रखता है, जिससे घर में सकारात्मक वाइब्रेशन बढ़ते हैं। यह छोटी-छोटी नेगेटिविटी को दूर कर घर को सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बनाता है।
वास्तु पिरामिड के प्रमुख लाभ
वास्तु पिरामिड के कई चमत्कारी लाभ हैं। घर में प्रवेश करते ही भारीपन या उदासी महसूस होती है तो पिरामिड उस ऊर्जा को शुद्ध कर देता है। धन स्थान या व्यापारिक स्थल पर रखने से आय के नए स्रोत खुलते हैं और अनावश्यक खर्चे कम होते हैं। बच्चों के स्टडी टेबल पर छोटा पिरामिड रखने से एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। वास्तु दोष दूर होने से परिवार में मानसिक तनाव कम होता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। यह घर में कलह को भी कम करता है और सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है। नियमित उपयोग से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।
वास्तु पिरामिड को रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। घर की सुख-शांति के लिए पिरामिड को ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यदि मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं है तो दरवाजे के ऊपर या आसपास पिरामिड लगाने से बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा रुक जाती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में पिरामिड रखने से कार्यक्षेत्र में स्थिरता और पदोन्नति मिलती है। दक्षिण दिशा में पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। हमेशा दिशा का ध्यान रखकर ही पिरामिड स्थापित करें।
पिरामिड चुनते समय रखें इन बातों का ध्यान
पिरामिड चुनते समय क्रिस्टल का पिरामिड सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को शुद्ध करता है। पीतल या तांबे का पिरामिड भी प्रभावी होता है। छोटे आकार का पिरामिड घर में रखना ज्यादा फायदेमंद है। इसे शुक्रवार या रविवार के दिन घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। पिरामिड को साफ और शुद्ध स्थान पर रखें और नियमित रूप से धूप-दीपक दिखाएं। बाजार में मिलने वाले पिरामिड की गुणवत्ता जांच लें, क्योंकि नकली पिरामिड से कोई लाभ नहीं होता है।
वास्तु पिरामिड का उपयोग कैसे करें
वास्तु पिरामिड को घर के किसी भी दोषपूर्ण स्थान पर रखा जा सकता है। इसे साफ करके पहले गंगाजल से धो लें। फिर इसे अपनी इच्छा के साथ स्थापित करें। रोजाना सुबह-शाम इसमें से ऊर्जा का संचार होता है। यदि घर में कोई वास्तु दोष है तो उस दिशा में पिरामिड रखकर उसे ठीक किया जा सकता है। यह कोई जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि वास्तु सिद्धांतों पर आधारित एक ऊर्जा उपकरण है। नियमित उपयोग से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनता है।
वास्तु पिरामिड घर में सकारात्मक बदलाव लाने का सरल और प्रभावी तरीका है। बिना बड़े खर्च के आप अपने घर को सुख-शांति का केंद्र बना सकते हैं। इसे अपनाएं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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