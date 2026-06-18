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Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से क्या लाभ मिलता है?

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Main gate par pani dalna chahiye ya nahi: अक्सर सुबह-सुबह आपने लोगों को घर के मुख्य द्वार की सफाई करते देखा होगा या आप खुद भी करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर सुबह पानी डालने से क्या लाभ मिलता है।

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से क्या लाभ मिलता है?

Vastu Tips for main door: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर जल या पानी का छिड़काव करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि मुख्य द्वार पर रोजाना जल का छिड़काव करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी देवी दरिद्रता के साथ संसार का भ्रमण करती हैं। मुख्य द्वार साफ-सुथरा रखने और जल छिड़कने से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और उनका घर में आगमन होता है, इसके विपरीत जिन घरों के बाहर गंदगी होती है वहां दरिद्रता का वास होता है। आइए जानते हैं प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का क्या लाभ मिलता है।

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वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर पानी डालने के मुख्य लाभ:

1. वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है। मां लक्ष्मी के वास से धन संबंधी परेशानियों से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है।

2. मुख्य द्वार पर राहु का वास माना जाता है। सुबह जल डालने से राहु संबंधित दोष, अचानक आने वाली समस्या तथा गृह क्लेश दूर होते हैं।

3. मान्यता है कि सुबह के समय हमारे पितृ या पूर्वज मुख्य द्वार से गुजरते हैं, यहां जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख-शांति और खुशहाली आती है।

4. सुबह मुख्य द्वार पर जल डालने से रात में घर के बाहर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह नष्ट हो जाती है। इस जल में गंगाजल और गुलाब जल मिलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है।

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मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु उपाय-

1. प्रतिदिन मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद दोनों ओर सिंदूर या कुमकुम से स्वास्तिक या शुभ-लाभ का चिन्ह बनाना चाहिए और इसके ऊपर ऊं लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

2. प्रतिदिन घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थाई वास होता है।

3. मुख्य द्वार के सामने कभी भी कूड़ादान, चप्पल और जूते नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है।

4. प्रतिदिन घर की देहरी की सफाई करके प्रणाम करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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