Janmashtami: वास्तु के अनुसार जन्माष्टमी पर घर का मंदिर कैसे सजाना चाहिए? जानें नियम
Janmashtami Vastu Tips: जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लोग अपने घर के मंदिर की साज-सज्जा करते हैं। वास्तु के अनुसार, जन्माष्टमी पर घर का मंदिर सजाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
JJanmashtami par ghar ka mandir kaise sajaye: हिंदू धर्म में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए लोग घरों में विशेष तैयारियां करते हैं और अपने घर के मंदिरों की भव्य साज-सज्जा करते हैं। अगर आप भी जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का मंदिर सजाते हैं और झूला लगाते हैं तो, वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। जानें मंदिर से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम।
1. जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग कान्हा जी की चौकी सजाते हैं। वास्तु के अनुसार, लड्डू गोपाल की चौकी को उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप इसे पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
2. अगर आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उनकी प्रतिमा साइज में बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। घर में ज्यादा बड़ी साइज की देवी-देवताओं की मूर्ति को अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार, घर के मंदिर में बाल गोपाल की 2-3 इंच की प्रतिमा को रखना अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा व पूजा करने से जीवन में तरक्की प्राप्त होती है।
3. जन्माष्टमी के दिन अगर आप मंदिर में कान्हा जी के लिए झूला लगाते हैं तो दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, लड्डू गोपाल को जब झूला झुलाएं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए।
4. जन्माष्टमी के दिन मंदिर को सजाते समय रंगों का खास ख्याल रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार, जन्माष्टमी के पूजन में काले रंग का प्रयोग करना वर्जित है। ऐसे में मंदिर को सजाने में लाल, हरे, पीले व गुलाबी आदि रंगों का प्रयोग करना चाहिए।
5. भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी व मोर पंख अति प्रिय हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के श्रृंगार में इन दो चीजों को अवश्य शामिल करना चाहिए। कहते हैं कि कान्हा जी के दाएं हाथ में बांसुरी रखनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।