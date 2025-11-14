संक्षेप: वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार आग्‍नेय कोण पूर्व और दक्ष‍िण दिशा होती है। आग्‍नेय द‍िशा के स्‍वामी अग्‍न‍िदेव हैं। इस द‍िशा का आध‍िपत्‍य शुक्र ग्रह के पास है। इस द‍िशा में पूर्व और दक्ष‍िण का समावेश रहता है। घर खरीदन रहे है, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।

वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार आग्‍नेय कोण पूर्व और दक्ष‍िण दिशा होती है। आग्‍नेय द‍िशा के स्‍वामी अग्‍न‍िदेव हैं। इस द‍िशा का आध‍िपत्‍य शुक्र ग्रह के पास है। इस द‍िशा में पूर्व और दक्ष‍िण का समावेश रहता है। घर खरीदन रहे है, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिशा में ऐसी चीज ना हो, जो आपके घर के वास्तु के दोष को बढ़ा दे। इससे कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आएंगी। इस द‍िशा में सूर्य की क‍िरणें पड़ती हैं, ज‍िससे यह द‍िशा अन्‍य द‍िशाओं से गर्म रहती हैं। इसलिए इस दिशा में जल से जुड़ी कोई चीज ना रखें । इस दिशा में रसोईघर अच्छा रहता है। क्‍योंक‍ि अग्‍न‍िक्षेत्र में अग्‍न‍ि के पदार्थ लाभकारी होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसकोण में बोरिंग, नल, हैंडपंप और पानी की टंकी यहां अच्‍छी नहीं होती। वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार यह द‍िशा अग्‍न‍ि से संबंध‍ित कार्यों के ल‍िए है। इसलिए वास्तु के अनुसार इस दिशा में ऐसी ही चीज रखनी चाहिए।

अग्नि कोण ऐसा हो तो घर नहीं खरीदना चाहिए

यदि अग्नि कोण बढ़ा हुआ हो, तो ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहिए। अगर अग्नि कोण घटा हुआ हो, तो भी ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहिए। यदि अग्नि कोण में टॉयलेट हो, तो भी ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहिए। यदि अग्नि कोण में पानी की टंकी हो, तो भी ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहिए। यदि अग्नि कोण में बोरिंग हो, तो भी ऐसा भवन अच्छा नहीं होता। यदि अग्नि कोण में सेप्टिक टैंक हो, तो भी ऐसा भवन अच्छा नहीं होता है।

अग्‍नि‍ द‍िशा में रसाईघर, ब‍िजली के उपकरण, इन्‍वर्टर, गर्म पानी करने की भट्टी एवं बॉयलर रखना चाहिए। इस द‍िशा में ड्रेसिंग रूम बनाना भी शुभ रहता है। बार के लि‍ए भी शुभ स्‍थान आग्‍नेय कोण होता है। अगर इस दिशा में बोरिंग, नल, हैंडपंप और पानी की टंकी रखी है, तो यह गृह स्‍वामी को कर्ज में डुबो देती है। रसोईघर के उत्‍तर पूर्व में पीने का पानी का स्‍थान लगाना चाहिए।