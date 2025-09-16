Vastu dosh upaay in hindi: if your house has vastu dosh do these Vastu remdies Vastu dosh upaay: कहीं आपके पास धन की कमी का कारण वास्तुदोष तो नहीं? इन उपायों से होगा दूर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Vastu dosh upaay: कहीं आपके पास धन की कमी का कारण वास्तुदोष तो नहीं? इन उपायों से होगा दूर

आपके घर में निर्माण कार्य के दौरान कुछ ऐसे वास्तु दोष बन जाते हैं, जिसके कारण आपको पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में कई समस्याओं का कारण बन जाता है। इसके अलावा धन के मामले में भी ये आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:48 PM
आपके घर में निर्माण कार्य के दौरान कुछ ऐसे वास्तु दोष बन जाते हैं, जिसके कारण आपको पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में कई समस्याओं का कारण बन जाता है। इसके अलावा धन के मामले में भी ये आपकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार आपको कुछ दोषों को पहचानने और वास्तु दोष को सही करने के लिए कुछ उपाय करने जरूरी हैं। यहां जानें कैसे पहचानें वास्तु दोष यहां हम बता रहे हैं, ऐसी ही वास्तुदोष के उपाय भी

अगर आपके घर में घुसते ही एक तरफ शौचालय है। यह आपकी लाइफ में अड़चनों का कारण बनता है। रसोई अग्नि कोण में है, पर उसमें लाल रंग ना करवा रखा है। इससे अग्नि तत्व बढ़ गया है, जिससे अधिक क्रोध, ब्लड प्रेशर, क्लेश आदि होता है।

आपने ईशान कोण में सेप्टिक बना रखा है, तो उसके ऊपर बेडरूम नहीं होना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता हैं। सेप्टिक टैंक के ऊपर से बेड हटाएं और सेप्टिक टैंक भी हटाएं। अगर संभव है, तो क्रिस्टल और शिफ्टिंग एरो से ट्रीट करें। शौचालय में एग्जास्ट लगाएं।

अगर आपके घर के मुख्य द्वार का दक्षिणी आग्नेय की ओर है, तो आर्थिक समस्याओं का कारण है। यहीं पर आपका सेप्टिक टैंक धन आने के रास्तों को अवरुद्ध करता है। मुख्य द्वार पर एक द्वार दोष निवारण द्वार पट्टी पंच रत्नों के साथ लगवाएं। शौचालय में टॉयलेट ब्लॉकर लगवाएं। बाहर बैफल स्ट्रिप्स लगाएं।

दो टॉयलेट नैऋत्य कोण में संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। सेप्टिक टैंक के चारों ओर एक तांबे की पट्टी लगा दें।

रसोई में प्रतिदिन रात को तेजपत्ता और कपूर जलाएं। घर के दक्षिण पश्चिम में थोड़ी दूर्वा रखें। घर के ड्रॉइंग रूम या लिविंग रूम में कुछ समय तक वास्तु शांति मंत्र चलाएं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

