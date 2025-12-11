मिनटों में खत्म होगा वास्तु दोष, मंगलवार और शनिवार को कर लें ये आसान सा उपाय

संक्षेप: Easy Vastu Tips: वास्तु दोष के चलते घर का वातावरण नेगेटिव होता जाता है। ऐसे में कुछ आसान से उपाय करके इससे निजात पाया जा सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि वास्तु दोष को कैसे खत्म किया जाए?

Easy Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के नियमों को नजरअंदाज करने से घर में कई बार ऐसे दोष लग जाते हैं, जिसका असर सभी सदस्यों पर पड़ता है। इन दोषों के चलते कई बार घर की शांति भंग होती हैं। वहीं वास्तु दोष की वजह से ही पैसों से जुड़े कई नुकसान होते हैं और घर के सभी सदस्य बार-बार बीमार पड़ते हैं। दरअसल वास्तु शास्त्र में घर के हर एक कोने से जुड़े नियम होते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन ना करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय करके घर से वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। इस उपाय को समय-समय पर जरूर करना चाहिए। तो चलिए नीचे विस्तार से जानते है इस उपाय के बारे में...

वास्तु दोष के लक्षण सबसे पहले जान लेते हैं उन संकेतों को जिससे पता चलता है कि घर में वास्तु दोष लगा है। अगर घर में हर दिन किसी ना किसी बात पर बहसबाजी शुरू हो जाती है तो समझ जाइए कि वास्तु दोष है। आम तौर पर देखा गया है कि छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन जाता है। इसके पीछे की वजह वास्तु दोष ही होता है। वहीं अगर घर के सभी लोग एक के बाद बीमार पड़ रहे हैं तो भी वास्तु दोष है। वहीं अगर लोगों को नींद नहीं आ रही है और सारे काम बनते-बनते रूक रहे हैं तब भी समझ जाए कि घर में वास्तु दोष लगा है। वहीं घर में रखे पौधों का सूखना भी इस बात की निशानी है कि घर का वास्तु सही नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि वास्तु दोष को कैसे खत्म किया जाए?

वास्तु दोष को ऐसे करें खत्म वास्तु शास्त्र में वास्तु दोष को खत्म करने का सबसे आसान उपाय बताया गया है। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार के दिन किया जा सकता है। इन दोनों दिन घर में गूगल जलाकर इसकी धूप को पूरे घर में दिखानी चाहिए। इस दौरान में कोई भी नकारात्मक विचार ना लाएं। साथ ही भगवान शिव की पूजा रोज करने से भी वास्तु दोष खत्म होता है।