Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Vastu Dosh ko thik karein aise aaygi ghar mein barkat know vastu tips in hindi
Vastu Dosh: क्या आपके घर में बरकत नहीं, ये वास्तुदोष हो सकते हैं बड़ा कारण, तुरंत सही करें

Vastu Dosh: क्या आपके घर में बरकत नहीं, ये वास्तुदोष हो सकते हैं बड़ा कारण, तुरंत सही करें

संक्षेप: घर के नक्शे और आपकी कुछ आदतों को जानकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में बरकत है या नहीं। बरकत का अर्थ है कि आपके घर में किसी चीज की कमी ना रहे और सभी को उसके लिए चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलने के बाद भी बच जाएं।

Thu, 6 Nov 2025 10:46 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

घर के नक्शे और आपकी कुछ आदतों को जानकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में बरकत है या नहीं। बरकत का अर्थ है कि आपके घर में किसी चीज की कमी ना रहे और सभी को उसके लिए चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलने के बाद भी बच जाएं। अन्न इतना हो कि घर के लोगों के साथ अगर मेहमान भी आए तो वो भी खा लें। घर में बरकत अगर आपको महसूस नहीं हो रही है, और आपका पैसा खर्च होता जा रहा है, तो वास्तु के अनुसार आपको इन कामों को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों को करने से एनर्जी और कैश फ्लो घर में शुरू हो जाता है। ये रोज के उपायों के साथ कुछ उपाय आपके घर के वास्तु के उपाय भी हैं, तो आपके घर में वास्तु दोषों को दूर कर घर में धन-संपन्नता लाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किन उपायों को करने से घर में बरकत आती है, वास्तुदोष को तुरंत ठीक करें

आपने घर में सजावट वाले खाली बाेल्स, पॉट, बॉक्स आदि रखते हैं, तो कभी भी खाली बर्तन, पॉट या बॉक्स खालीपन ही देते हैं। इनमें कुछ न कुछ मेवा, सिक्के, पेबल्स आदि रखें। इन्हें खाली ना रखें। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक कमल का फूल रखें। वहां पर दीपक,मोमबत्ती सावधानी के साथ जलाएं। यह दिशा पितरों का दिशा मानी गई है, इसिलए इस दिशा का खास ध्यान रखें। उत्तर दिशा में किसी बर्तन में थोड़ी खस खस रखें और उसको थोड़े दिन के बाद बदल दें। एक सोने के सिक्कों से भरे हुए कटोरे का चित्र अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर पर इस प्रकार लगाएं, जिसमें सिक्के गिरते हुए हों। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार अगर आ गई है, तो इसे सही करें। वास्तु के अनुसार घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर ऐसा है तो तुरंत इसे सही करवाएं। घर में चाहें टाइल्स हों या फिर बैडशीट या पर्दे, काले रंग का इस्तेमाल ना करें। इससे भी घर में हरकत नहीं होती है। वॉशरूम को गीला कभी ना थोड़े। नहाने के बाद बाथरूम को साफ करे दें और सुखा दें। अगर बाथरुम गील रहेगा, तो घर में पैसा नहीं टिकेगा। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बनवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी उत्तर-पूर्व में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष बनता है और धन नहीं आता।झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर में झाडू का स्थान कहीं छुपाकर होना चाहिए, इसे सभी के सामने ना रखें। इससे भी घर की बरकत चली जाती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Vastu Tips Vastu Tips For Money In Home
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने