Vastu Dosh: क्या आपके घर में बरकत नहीं, ये वास्तुदोष हो सकते हैं बड़ा कारण, तुरंत सही करें
संक्षेप: घर के नक्शे और आपकी कुछ आदतों को जानकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में बरकत है या नहीं। बरकत का अर्थ है कि आपके घर में किसी चीज की कमी ना रहे और सभी को उसके लिए चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलने के बाद भी बच जाएं।
घर के नक्शे और आपकी कुछ आदतों को जानकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में बरकत है या नहीं। बरकत का अर्थ है कि आपके घर में किसी चीज की कमी ना रहे और सभी को उसके लिए चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलने के बाद भी बच जाएं। अन्न इतना हो कि घर के लोगों के साथ अगर मेहमान भी आए तो वो भी खा लें। घर में बरकत अगर आपको महसूस नहीं हो रही है, और आपका पैसा खर्च होता जा रहा है, तो वास्तु के अनुसार आपको इन कामों को करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों को करने से एनर्जी और कैश फ्लो घर में शुरू हो जाता है। ये रोज के उपायों के साथ कुछ उपाय आपके घर के वास्तु के उपाय भी हैं, तो आपके घर में वास्तु दोषों को दूर कर घर में धन-संपन्नता लाते हैं।
किन उपायों को करने से घर में बरकत आती है, वास्तुदोष को तुरंत ठीक करें
आपने घर में सजावट वाले खाली बाेल्स, पॉट, बॉक्स आदि रखते हैं, तो कभी भी खाली बर्तन, पॉट या बॉक्स खालीपन ही देते हैं। इनमें कुछ न कुछ मेवा, सिक्के, पेबल्स आदि रखें। इन्हें खाली ना रखें। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में एक कमल का फूल रखें। वहां पर दीपक,मोमबत्ती सावधानी के साथ जलाएं। यह दिशा पितरों का दिशा मानी गई है, इसिलए इस दिशा का खास ध्यान रखें। उत्तर दिशा में किसी बर्तन में थोड़ी खस खस रखें और उसको थोड़े दिन के बाद बदल दें। एक सोने के सिक्कों से भरे हुए कटोरे का चित्र अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर पर इस प्रकार लगाएं, जिसमें सिक्के गिरते हुए हों। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार अगर आ गई है, तो इसे सही करें। वास्तु के अनुसार घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर ऐसा है तो तुरंत इसे सही करवाएं। घर में चाहें टाइल्स हों या फिर बैडशीट या पर्दे, काले रंग का इस्तेमाल ना करें। इससे भी घर में हरकत नहीं होती है। वॉशरूम को गीला कभी ना थोड़े। नहाने के बाद बाथरूम को साफ करे दें और सुखा दें। अगर बाथरुम गील रहेगा, तो घर में पैसा नहीं टिकेगा। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बनवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी उत्तर-पूर्व में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, इससे घर में वास्तु दोष बनता है और धन नहीं आता।झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर में झाडू का स्थान कहीं छुपाकर होना चाहिए, इसे सभी के सामने ना रखें। इससे भी घर की बरकत चली जाती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।