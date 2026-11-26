Vastu tips: किचन में सिंक के पास गैस स्टोव, बड़ा वास्तु दोष, गैस स्टोव से जुड़े सही वास्तु टिप्स
घर में गैस स्टोव कहां रखना चाहिए, कहां रखने से धन खर्च हो सकता है। आपको इससे जुड़ी दिशा के बारे में भी हमने नीचे बताया है।
घर में किचन और गैस चूल्हा बहुत खास माना गया है। इसको अगर गलत जगह रख दिया तो आपकी लाइफ में बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तो घर में तनाव और दूसरा बेहिसाब खर्चा। इसके लिए आपको इसे रखने की सही दिशा पता होनी चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करें। आइए पढ़ें कि गैस चूल्हा किस दिशा में क्या परेशानी देता है।
क्या घर में गैस स्टोव और सिंक एक साथ होने चाहिए?
ये एक बड़ा वास्तु दोष है। घर में अग्नि और जल तत्व को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। इससे घर में तनाव तो रहेगा ही साथ ही घर के लोगों के विचार नहीं मिलेंगे। अग्नि और जल एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए एक साथ आपको इनको नहीं बनवाना चाहिए, इसका तोड़ निकालना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इन दोनों जगह में पार्टीशन दे दें। ना चूल्हे को सिंक दिखे ना सिंक को चूल्हा दिखे।
घर में गैस चूल्हा रखने के लिए कौन सी दिशा खास
घर में गैस चूल्हा या किचन के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पूर्व मानी गई है, क्योंकि यह शुक्र ग्रह की दिशा है, कहते हैं यहां गैस चूल्हा रखेंगे तो खाना भी अच्छा बनेंगे और आपको लाभ भी देगा। इस दिशा में ही गैस स्टोव रखना चाहिए, इससे घर में सपन्नता बढ़ती है। घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर में कोई बीमारी नहीं आती है।
दक्षिण दक्षिण मैं गैस चूल्हा
दक्षिण दक्षिण मैं गैस चूल्हा रखने से अत्यधिक पैसा खर्च होने लगता है। यह राहु की दिशा है यहां अगर किसी होटल में गैस चूल्हा रखेंगे तो लाभ होगा, लेकिन घर में नुकसाव देगा। पृथ्वी तत्व की इस दिशा के दोष आपको दिक्कत दे सकते हैं।
पश्चिम दक्षिण मैं गैस चूल्हा
पश्चिम दक्षिण दिशा में गैस चूल्हा रखते हैं तो कहा जाता है आपने जो कुछ जोड़ा होता है सब निकल जाता है, इसलिए इस दिशा में चूल्हा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहां गैस चूल्हा रखने से आपकी सोच उतना ही सोचती है, जितना जरूरी होता है।
कुछ काम के और वास्तु टिप्स
घर की फेसिंग कौन सी है। घर के बाहर जाते हुए चेक करनी चाहिए। घर के बाहर गणेश जी की मूर्ति लगी है तो समझ लीजिए आपको धन नहीं मिलेगा। उनकी पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। इसलिए उनकी मूर्ति को अंदर लगाएं। बाहर ना लगाएं। पूर्व दिशा में मिरर लगा सकते हैं। अग्नि कोण में बेडरुम ना बनवाएं। इस कोण में रहने से आप परेशान रहेंगे। आप पर ब्लेम लग सकते हैं। अग्नि कोण में बाथरुम ना बनाएं, इसे वहां से हटा देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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