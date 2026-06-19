Vastu Dosh: ग्रह प्रवेश सही मुहूर्त में, फिर भी आ रही समस्याएं? क्या है जियोपैथिक स्ट्रेस
अगर आपने घर में सही मुहूर्त में आपने ग्रह प्रवेश किया है तो घर में सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं। यहां पढ़ें इसके बारे में विस्तार से
अगर आपने घर में सही मुहूर्त में आपने ग्रह प्रवेश किया है तो घर में सब मंगल ही मंगल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, घर की पॉजिटिव एनर्जी के लिए कई सारे वास्तु चीजें होनी चाहिए। यहां आपको घर की पूरी वास्तु प्रक्रिया को जानना होगा। इसके लिए आप इन वास्तु दोषों को समझ सकते हैं। यहां पढ़ें इसके बारे में विस्तार से
जियोपैथिक स्ट्रैस और ब्रह्मस्थान भी हो सकता है वजह
कई बार भवन में रेडिएशन या जियोपैथिक स्ट्रेस हो सकता है, जो सेहत संबंधी समस्या दे सकता है। इसलिए ऐसे में आपने अगर घर में सही मुहूर्त में अपने घर में ग्रह प्रवेश किया है तो भीआपके लिए हेल्थ संबंधी परेशानी बनी रहेगी। इसी तरह अगरआपने घर में ब्रह्मस्थान को खाली नहीं छोड़ा है , खासकर इस जगह पर पर दोष होने पर, जैसे अगर घर के बीच के स्थान पर आपने स्टोर, सीढ़ी, टॉयलेट आदि बनाया है तो भी ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। इससे भी घर में परेशानियां रहती हैं। भूखंड की ऊर्जा ठीक न होने या कोई दोष होने पर वहां धन संबंधी समस्याएं एवं अशांति बनी रहती है। इसलिए खास ध्यान रखें कि घर की इस जगह पर ना कुछ रखें और ना ही कोई निर्माण करवाएं, तभी आपको लाभ होगा।
क्या है जियोपैथिक स्ट्रेस
जियोपैथिक स्ट्रेस को समझने के लिए आपको जानना होगा कि उस घर की जमीन कैसी है। दरअसल वास्तु में जियोपैथिक स्ट्रेस पृथ्वी की एनर्जी में बाधा आना बै, जो जलधाराओं के कारण, खनिज भंडारों या फॉल्ट लाइनों के कारण होती है। अगर घर में आपके ऐसी दिक्कत है, तो आपको रात को नींद नहीं आती है। आपके सिरदर्द बना रहता है। डिप्रेशन, दवा का असर ना करना। पेड़ पौधों का सूख जाना आदि होता है।
क्या आपने घर बनवाने के वास्तु प्रोसेस को अपनाया है?
ग्रह प्रवेश का मुहूर्त सही न हो, तो भी समस्या हो सकती है। दरअसल घर को बनवाने में जमीन को देखा जाता है, इसके बाद भूमि पूजन होता है और कलश के साथ इसकी नींव पूजा होती है। इसके अलावा घर की नींव में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी दबाया जाता है। अगर आपने घर को बनवाने में इन चीजों को नहीं अपनाया है तो भी दिक्कतें आ सकती हैं, दरअसल घर बनाने के बाद एक वास्तु शांति की प्रक्रिया होती है, जो लाभदायक होती है। भवन एवं गृहस्वामी की ऊर्जा का सामंजस्य जरूरी है। गृहस्वामी की कुंडली में प्रतिकूल दशा भी असर डालती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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