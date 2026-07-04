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Vastu, वास्तु: गलत समय पर न करें 5 काम से, पड़ता है शांति और समृद्धि पर असर

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Vastu tips for home : वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ काम करने से शांति प्रभावित होती है। गलत समय पर कुछ काम करने से न केवल आपके घर की एनर्जी प्रभावित हो सकती है बल्कि धन, शांति, सेहत और करियर पर भी बुरा असर देखा जा सकता है।

Vastu, वास्तु: गलत समय पर न करें 5 काम से, पड़ता है शांति और समृद्धि पर असर

Vastu, वास्तु: कई दफा गलत वक्त पर कुछ काम करने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, गलत समय पर कुछ काम करने से न केवल आपके घर की एनर्जी प्रभावित हो सकती है बल्कि धन, शांति, सेहत और करियर पर भी बुरा असर देखा जा सकता है। आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार, जानते हैं कौन से ऐसे काम हैं, जिन्हें गलत समय पर करने से घर की शांति और समृद्धि प्रभावित हो सकती है-

वास्तु: गलत समय पर न करें 5 काम से, पड़ता है शांति और समृद्धि पर असर

धन का लेन-देन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गलत समय में पैसों का लेन-देन करना अच्छा नहीं होता है। खासतौर पर जब समय शाम का हो तो किसी को छोटी से छोटी रकम भी उधार में नहीं देनी चाहिए और न ही किसी से पैसे लेने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव के अस्त होने के बाद लिया गया कर्ज कभी वापस नहीं होता है।

लड़ाई-झगड़ा

हर समय लड़ाई-झगड़ा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी पर भी असर पड़ता है। खासकर ईश्वर की आराधना करने के समय लड़ाई या झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं, सुबह और शाम के समय कलह-क्लेश करने से बचना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी काफी बढ़ जाती है।

तुलसी की पत्तियां तोड़ना

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गलत टाइम पर तुलसी जी को स्पर्श करने या पत्तियां तोड़ने से घर में कंगाली आ सकती है। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए खासकर शाम के समय और रविवार के दिन न तो तुलसी जी को जल चढ़ाएं और न ही उन्हें स्पर्श करें।

गलत समय पर झाडू लगाना

गलत टाइम पर घर या ऑफिस में झाड़ू लगाना आहुभ माना जाता है। शाम के दौरान कभी भी घर या आस-पास के एरिया में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। माना जाता है की शाम के समय झाडू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। ऐसा करने से धन की स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

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घर के कोने में अंधेरा रखना

घर में अंधेरा होना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में अंधेरा रखने से आर्थिक स्थिति और ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। ध्यान रखें की सूर्यास्त के बाद घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि शाम के समय देवी-देवता भ्रमण पर निकलते हैं। शाम के वक्त अंधेरा रहने से घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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