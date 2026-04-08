Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वरुथिनी एकादशी कब है और इस दिन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, पढ़ें एकादशी व्रत नियम

Apr 08, 2026 03:40 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

Varuthini Ekadashi 2026 kab hai: एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस साल कब है एकादशी व्रत और किस अवतार की पूजा इस दिन की जाएगी।

वरुथिनी एकादशी कब है और इस दिन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, पढ़ें एकादशी व्रत नियम

एकादशी का व्रत सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य के पाप ही नहीं, बल्कि जीवन में लगे हुए अनेक श्राप भी समाप्त हो जाते हैं। इस बार वरुथिनी एकादशी का पर्व 13 अप्रैल को माना जाएगा। एकादशी तिथि 14 अप्रैल को खत्म होगी। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस साल वरुथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल से 14 अप्रैल की मध्य रात 1:08 बजे होगा। ऐसे में वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को रखा जाएगा। यह अप्रैल माह का पहला एकादशी व्रत होगा।

किन चीजों को एकादशी व्रत में नहीं खाया जाता है

एकादशी के व्रत में अनाज नहीं खाा जाता है। इस दिन चावल भी नहीं खाए जाते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ये हैवी फूड हैं और इन्हें खाकर आपको नींद आती है, जिसके कारण आप प्रभु भक्ति में नहीं लग पाते हैं। एकादशी में पूरे दिन भगवान का ही ध्यान करना होता है। बीन्स, दाल, मटर भी इस व्रत में नहीं खाई जाती है। दरअसल इनको डाइजेस्ट करना मश्किल होता है। इस व्रत में कैफीन, चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स भी नहीं लेने चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। आप फलाहार भी कर सकते हैं। तुलसी जी की इस दिन पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते बिलकुल न तोड़ें। मांस, मछली, प्याज, लहसुन, तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। इस दिन बाल भी नहीं धोए जाते हैं।

ये भी पढ़ें:Vaishakh maas: कल से शरू होगा वैशाख मास, अक्षय तृतीया से एकादशी तक व्रत लिस्ट

क्यों रखा जाता है वरुथिनी एकादशी व्रत

जो लोग एकादशी का व्रत करता है वो शरीर से तो शुद्ध होता ही है साथ मन से भी शुद्ध होता है। इससे आपको आत्मिक शांति मिलती है। आको बता दें कि एकादशी व्रत का महात्मय श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित को श्राप मिला था , जिसके कारण सात दिनों का जीवन शेष था। ये उनका आखिरी समय था, इसिलए वो मोह-माया को त्यागकर सत्य को जानना चाहते थे। तब शुकदेव जी ने उन्हें भगवान की भक्ति, धर्म, और मोक्ष का मार्ग समझाने के लिए यह कथा सुनाई, जिससे परीक्षित जी ने अपने अंतिम समय को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया।

ये भी पढ़ें:वैशाख माह की पहली एकादशी कब है? इन चीजों का करें दान, मिलेगा पुण्य फल

Varuthini Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat

स बार 13 अप्रैल को वरूथिनी एकादशी मनाई जाएगी और व्रत का पारण 14 अप्रैल को किया जाएगा।

वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत- 13 अप्रैल को रात 01 बजकर 16 मिनट पर

वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन- 14 अप्रैल को रात 01 बजकर 08 मिनट पर

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Ekadashi Vrat varuthini ekadashi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने