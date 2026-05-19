Adhik Maas Chaturthi: वरदा विनायक चतुर्थी पर बन रहा अद्भुत संयोग, गणेश जी के इस स्तोत्र का पाठ दूर करेगा आर्थिक तंगी
Varda Vinayak Chaturthi 2026: पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसी पावन मास में भगवान गणेश की वरदा विनायक चतुर्थी आती है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन सच्चे मन से की गई साधना से सुख, समृद्धि और बाधा निवारण का आशीर्वाद मिलता है।
हिंदू धर्म में अधिकमास को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है। इस दौरान किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। ऐसे में जब इसी अधिकमास में भगवान गणेश को समर्पित वरदा विनायक चतुर्थी आती है, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इस साल यह चतुर्थी 20 मई 2026, बुधवार को पड़ रही है। बुधवार का संयोग वरदा विनायक चतुर्थी को और भी खास बना रहा है।
अधिकमास में वरदा चतुर्थी का विशेष महत्व
अधिकमास में गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजा सामान्य चतुर्थी से सौ गुना अधिक पुण्य प्रदान करती है। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, इस दिन गणपति बप्पा की उपासना करने से विघ्न दूर होते हैं, आर्थिक तंगी मिटती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। बुधवार का दिन स्वयं गणेश जी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस साल वरदा चतुर्थी का यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है।
वरदा विनायक चतुर्थी पूजा विधि
20 मई को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और लाल या पीले कपड़े पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। दूर्वा, लाल फूल, मोदक, केला और गुड़-चना का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें। गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें।
ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र
अधिकमास की वरदा चतुर्थी पर ऋणमुक्ति श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से कर्ज, आर्थिक संकट और धन संबंधी बाधाएं शीघ्र समाप्त होती हैं।
॥ ऋणमुक्त श्री गणेश स्तोत्रम् ॥
ॐ स्मरामि देवदेवेशंवक्रतुण्डं महाबलम्।
षडक्षरं कृपासिन्धुंनमामि ऋणमुक्तये॥
महागणपतिं वन्देमहासेतुं महाबलम्।
एकमेवाद्वितीयं तुनमामि ऋणमुक्तये॥
एकाक्षरं त्वेकदन्तमेकंब्रह्म सनातनम्।
महाविघ्नहरं देवंनमामि ऋणमुक्तये॥
शुक्लाम्बरं शुक्लवर्णंशुक्लगन्धानुलेपनम्।
सर्वशुक्लमयं देवंनमामि ऋणमुक्तये॥
रक्ताम्बरं रक्तवर्णंरक्तगन्धानुलेपनम्।
रक्तपुष्पैः पूज्यमानंनमामि ऋणमुक्तये॥
कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णंकृष्णगन्धानुलेपनम्।
कृष्णयज्ञोपवीतं चनमामि ऋणमुक्तये॥
पीताम्बरं पीतवर्णपीतगन्धानुलेपनम्।
पीतपुष्पैः पूज्यमानंनमामि ऋणमुक्तये॥
सर्वात्मकं सर्ववर्णंसर्वगन्धानुलेपनम्।
सर्वपुष्पैः पूज्यमानंनमामि ऋणमुक्तये॥
एतद् ऋणहरं स्तोत्रंत्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः।
षण्मासाभ्यन्तरे तस्यऋणच्छेदो न संशयः॥
सहस्रदशकं कृत्वाऋणमुक्तो धनी भवेत्॥
(पूरे स्तोत्र का पाठ करें)
गणेश जी के प्रभावी मंत्र
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥
(सभी बाधाओं को दूर करने के लिए)
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं चिरचिर गणपति वर वर देयं मम वाँछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा।
(मनोकामना पूर्ति के लिए)
ॐ एकदन्ताय विद्धमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्॥
(बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के लिए)
वरदा चतुर्थी के लाभ
इस चतुर्थी पर सच्ची श्रद्धा से पूजा करने वाले को गणेश जी की कृपा से:
- आर्थिक तंगी दूर होती है।
- कर्ज से मुक्ति मिलती है।
- बाधाएं समाप्त होती हैं।
- बुद्धि और निर्णय शक्ति बढ़ती है।
- घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता आती है।
20 मई 2026 को पड़ रही वरदा विनायक चतुर्थी अधिकमास के कारण अत्यंत शक्तिशाली है। इस दिन गणेश जी की पूजा, व्रत और ऋणमुक्ति स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है। सच्ची श्रद्धा के साथ इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। गणपति बप्पा की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष