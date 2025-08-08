आज के दिन होती है महालक्ष्मी की दिवाली जैसी पूजा, रखा जाता है वरलक्ष्मी व्रत, जानें स्थिर लग्न मुहूर्त का समय

Varalakshmi Vratham 2025 Muhurat: सावन के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन वरलक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की दिवाली की तरह पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन वरलक्ष्मी की पूजा से धन समृद्धि और सुख मिलता है।

सावन के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन वरलक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की दिवाली की तरह पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन वरलक्ष्मी की पूजा से धन समृद्धि और सुख मिलता है। इसमें स्थिर लग्न और प्रदोष काल में वरलक्ष्मी की पूजा फलदायी मानी गई है। वरलक्ष्मी देवी लक्ष्मी का ही स्वरुप हैं। देवी वरलक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी के सभी आठ रूपों का सम्मान करने के समान मानी जाती है। वरलक्ष्मी का अर्थ है, महालक्ष्मी जो वरदान दे। यह व्रत खास तौर पर दक्षिणी भारत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रखा जाता है। इसमें सुबह से व्रत रखकर शाम के समय वरलक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस बार सिंह लग्न पूजा मुहूर्त- सुबह 06:29 से सुबह 08:46 तक है।

विवाहित महिलाएं खास तौर परअपने परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत रखती है। यह त्यौहार भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति चाहने वाले सभी लोगों के लिए खुला है। ऐसा कहा जाता है कि वरलक्ष्मी की पूजा से धन, समृद्धि, स्वास्थ्य, खुशियां मिलती हैं, और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।

इनकी पूजा प्रदोष काल में शुभ मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी की पूजा जब दो समय मिल रहे हों तब करनी चाहिए। इस व्रत में दिवाली की तरह ही महालक्ष्मी की पूजा होती है।इस पूजा में पवित्र धागा बांधा जाता है, उसे दोकर कहते हैं। यह सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इस व्रत में वायना का भोग लगता है। पूजा से पहले कलश स्थापना होती है। इसके बाद लक्ष्मी अष्टोस्रोत का पाठ करते हैं और उसके बाद दोरक बाधंते है। महालक्ष्मी पर ज्लैवरी, फूल और सिल्क के कपड़े अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन स्थिर लग्न में महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।

वरलक्ष्मी व्रत शुभ मुहूर्त

सिंह लग्न पूजा मुहूर्त- सुबह 06:29 से सुबह 08:46 तक

वृश्चिक लग्न पूजा मुहूर्त- दोपहर 01:22 से दोपहर 03:41 तक

कुंभ लग्न पूजा मुहूर्त- शाम 07:27 पी एम से रात 08:54 पी एम तक