Valmiki jayanti: आज वाल्मीकि जयंती की इन 10 खास मैसेज से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं
Valmiki jayanti: आज वाल्मीकि जयंती की इन 10 खास मैसेज से अपनों को भेजें हार्दिक शुभकामनाएं

Valmiki jayanti ki shubhkamnaye: महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान व तप से संसार को धर्म, सत्य व करुणा का संदेश प्रदान किया था। आज वाल्मीकि जयंती पर अपनों को इन खास मैसेज से भेजें शुभकामनाएं।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 08:06 AM
Valmiki jayanti wishes in hindi: हिंदू धर्म में वाल्मीकि जयंती का खास महत्व है। हर साल आश्विन माह में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस साल वाल्मीकि जयंती 7 अक्तूबर, मंगलवार को है। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का पितामह कहा जाता है, इन्होंने हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण की रचना की थी। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का जन्म यह महर्षि कश्यप और अदिति की नौवें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षिणी के यहां हुआ था, लेकिन इसे लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान श्रीराम ने माता सीता का परित्याग किया, तो वह कई वर्षों तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थीं। यहीं पर माता सीता ने लव-कुश को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के शुभ अवसर पर लोग अपनों को बधाई संदेश भेजते हैं और उनके अनमोल विचारों को शेयर करते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेज सकते हैं अपनों को वाल्मीकि जयंती की बधाई।

रामायण के रचयिता, आदि कवि महान

महर्षि वाल्मीकि का अद्भुत है ज्ञान

उनके विचारों से संसार हुआ उज्जवल

शुभ हो हर व्यक्ति के जीवन का यह पल

वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

2. गुरु होते हैं महान

गुरु देते हैं ज्ञान

वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर

आओ करें मिलकर गुरु को प्रणाम

वाल्मीकि जयंती 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

3. रामायण को जिसने रच डाला

जो संस्कृत का कवि है महान

ऐसे हमारे पूज्य गुरूवर

के चरणों में शत-शत प्रणाम

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं 2025

4. लिख दी जिसने कथा पवित्र सीता-राम की

साथ ही बताई भक्ति रामभक्त हनुमान की

प्रेम भाई भरत और लक्ष्मण का अनूठा

कैसे मां कौशल्या दशरथ से भाग्य रूठा

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं

5. गुरु, संत व कविवर वाल्मीकि ने बहाई है ज्ञान की गंगा

आओ हम सब मिलकर लगाएं डुबकी

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं 2025

6. महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद बरस रही है यह सुबह,

हर मनोकामना पूरी हो, ऐसा आए यह दिन।

वाल्मीकि जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

7. आपकी सुबह आदि कवि वाल्मीकि के ज्ञान जितनी पवित्र हो।

उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे।

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं

8. वाल्मीकि जयंती के इस पावन अवसर पर

आपके जीवन में आए उजाला,

मिले शांति अधर्म से बनी रहे दूरी।

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं 2025

9. आपको और आपके परिवार को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. आज के पावन दिन पर यही है कामना,

हर व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को अपनाकर जीवन को सफल बनाए।

महर्षि वाल्मीकि जयंती हार्दिक शुभकामनाएं।