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कल से उलटी चाल में शनि गोचर शुरू, 138 दिन तक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वाले करें ये उपाय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Vakri Shani Rashifal Saturn Transit for 138 days : शनि का वक्री होना कुछ राशियों पर गहरा असर डालेगा। ऐसे में पंडित जी से जानें मेष राशि से लेकर कन्या राशि पर शनि के वक्री होने का प्रभाव कैसा रहेगा और खास उपाय -

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Vakri Shani Rashifal Saturn Transit

Vakri Shani Rashifal Saturn Transit for 138 days, शनि राशिफल और उपाय : शनि हर साल वक्री चाल में गोचर करते हैं। इस साल जुलाई के महीने से शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि का वक्री होना कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आने वाला है तो कुछ राशियों को जीवन में मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लगभग 138 दिन के लिए कल, सोमवार से शनि वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। शनि का वक्री होना कुछ राशियों पर गहरा असर डालेगा। इस समय मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है और सिंह राशि पर शनि की ढैया। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि पर शनि के वक्री होने का प्रभाव कैसा रहेगा और खास उपाय -

कल से उलटी चाल में शनि गोचर शुरू, 138 दिन तक मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि वाले करें ये उपाय

मेष राशि

मेष राशि को अचानक धन लाभ के संकेत होंगे और कहीं रुपये-पैसे फंसे होंगे तो वो मिलने के पूर्ण संकेत हो जाएंगे।

उपाय- नीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि को व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है लेकिन लाभ होगा। संघर्ष के साथ विजय मिलेगी आपको।

उपाय- नीला रंग धारण करना या नीली वस्तु पास रखना आपके लिए शुभ होगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि को भाग्य में रोड़े अटकेंगे लेकिन काम जरूर होगा। एक अच्छी स्थिति आपके लिए दिखाई पड़ रही है लेकिन संघर्षपूर्ण रहेगा। यात्रा थोड़ा कष्टप्रद होगी लेकिन लाभप्रद होगी।

उपाय- शनि देव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कर्क राशि

कर्क राशि की स्थिति की बात करें तो शारीरिक रूप से थोड़ा नुकसान वाला समय है। थोड़ा बचके पार करने वाला समय है अदरवाइज चोट-चपेट लगना या एक्सीडेंट होना इत्यादि दिखाई पड़ रहा है।

उपाय- लौह निर्मित वस्तु आपके लिए दान करना शुभ होगा।

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सिंह राशि

सिंह राशि को अपने दांपत्य जीवन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दांपत्य जीवन प्रभावित होगा। प्रेम की स्थिति भी मध्यम होगी। नौकरी- चाकरी की स्थिति भी मध्यम होगी।

उपाय- आपके लिए नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

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कन्या राशि

कन्या राशि का शत्रुओं पर दबदबा बना रहेगा। यात्रा का योग बनेगा। प्रेम की स्थिति अच्छी होगी।

उपाय- शनि देव को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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