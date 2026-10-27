अगले 44 दिन शनि वक्री, 6 राशियां रहें सावधान, करें उपाय
Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026 : माना जाता है शनि जब भी वक्री होते हैं तो बहुत पॉवरफुल हो जाते हैं। शनि के वक्री होने से 6 राशियों के जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानें शनि वक्री के दौरान क्या उपाय करने चाहिए-
Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026, शनि वक्री अगले 44 दिन : शनि वक्री हो तो क्या करें : शनि कर्मों के दाता माने जाते हैं। शनि का वक्री होना खास महत्व रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि धीमी चाल में गोचर करते हैं। इस प्रेजेंट समय में शनि का वक्री चाल में गोचर चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 की सुबह 5 बजे तक शनि का गोचर उलटी चाल में ही होगा। इसके बाद शनि अपनी चाल बदलकर मार्गी हो जाएंगे। माना जाता है शनि जब भी वक्री होते हैं तो बहुत पॉवरफुल हो जाते हैं। शनि के वक्री होने से कुछ राशियों के जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं शनि के उलटी चाल में गोचर करने के दौरान किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है और क्या उपाय करना चाहिए -
शनि का अगला वक्री गोचर कब होगा?
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल 138 दिनों के लिए शनि उलटी चाल चल रहे हैं। शनि का वक्री चाल में अगला गोचर अब साल 2027 में अगस्त के महीने में होगा।
अगले 44 दिन शनि वक्री, 6 राशियां रहें सावधान, करें उपाय
हिंदू पंचांग के अनुसार, अगले 44 दिन तक शनि उलटी चाल में गोचर करेंगे।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के वक्री चाल में गोचर करने से 6 राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। शनि का ये गोचर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, और कुंभ राशि के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। इस गोचर के दौरान संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। पैसों का खर्च बढ़ सकता है। काम में देरी या रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी डीसीजन लेते समय जल्दबाजी करने से बचें।
शनि वक्री हो तो क्या करें: शनि के वक्री होने के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?
- शनि के बुरे प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो शिव जी की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें।
- शनि चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा।
- लालच करने से बचें।
- इस दौरान शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- हनुमान चालीसा का पाठ हर शनिवार और मंगलवार के दिन करें।
- गलत कामों से दूर रहें।
- धोखाधड़ी से बचें।
- गलत व्यवहार से बचें।
- किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं।
- मेहनत करने से पीछे न हटे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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