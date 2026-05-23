Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

138 दिनों तक इन 4 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, वक्री शनि लाइफ को बनाएंगे रोमांचक

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026 : वक्री चाल के दौरान शनि व्यक्ति को सोच-विचार करने और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। इस अवधि में कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं।

138 दिनों तक इन 4 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, वक्री शनि लाइफ को बनाएंगे रोमांचक

Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026, शनि राशिफल : ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि जब वक्री होते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, तो वे और अधिक बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफल दाता माना गया है। जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जुलाई में 138 दिन के लिए शनि वक्री होंगे। आमतौर पर वक्री शनि को कष्टदायी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव हमेशा बुरा फल नहीं देते। वक्री चाल के दौरान शनि व्यक्ति को सोच-विचार करने और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। इस अवधि में कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे में उन्हें धन, तरक्की और मान-सम्मान का लाभ मिल सकता है। जानें शनि की वक्री चाल से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं-

138 दिनों तक इन 4 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, वक्री शनि लाइफ को बनाएंगे रोमांचक

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल बेहद शुभ फलदायी रहने वाली है। आपके कर्म भाव और लाभ भाव पर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा।

  • करियर में नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है।
  • आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे।
  • अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
  • अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय निवेश के लिए उत्तम है।
  • कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जिनकी शनि देव से गहरी मित्रता है। इसलिए शनि की उल्टी चाल आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाली साबित होगी।

  • भाग्य का साथ मिलेगा।
  • जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अचानक स्पीड पकड़ने लगेंगे।
  • आपकी यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी।
  • विदेश यात्रा के योग बनेंगे।
  • स्टूडेंट्स या व्यापारियों को विदेश जाने का या विदेशी कंपनियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है।
  • समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
  • आप किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं।

सिंह राशि

शनि की वक्री चाल सिंह राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय और व्यापार में बंपर मुनाफे के संकेत दे रही है।

  • बिजनेस में तरक्की करेंगे।
  • अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
  • मार्केट में आपकी पहचान मजबूत होगी।
  • शत्रु परास्त होंगे। आपके गुप्त शत्रु या विरोधी जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे खुद-ब-खुद शांत हो जाएंगे।
  • पारिवारिक सुख का आनंद लें।
  • जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है।

ये भी पढ़ें:24 मई को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:इन तारीखों में जन्में लोगों पर मां लक्ष्मी रहती हैं मेहरबान, खूब कमाते हैं धन

कुंभ राशि

शनि देव कुंभ राशि के ही स्वामी हैं। इसलिए अपनी ही राशि में वक्री होने के कारण ये आपको सकारात्मक परिणाम देंगे।

  • आप पर साढ़ेसाती का प्रभाव भी है, लेकिन वक्री चाल आपके स्ट्रगल को कम करेगी।
  • अचानक धन लाभ हो सकता है।
  • आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है या अचानक किसी पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है।
  • मानसिक शांति का एहसास होगा।
  • पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति दूर होगी।
  • आप सही और स्मार्ट फैसले लेने में सक्षम होंगे।
  • पुरानी किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट से आपको बड़ी राहत मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि, शुक्र मिलकर मचाएंगे धमाल, कुंभ समेत इन 4 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:चंद्र की राशि में करेंगे शुक्र गोचर, जून से चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Shani vakri Shani gochar Saturn Transit
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने