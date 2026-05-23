138 दिनों तक इन 4 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, वक्री शनि लाइफ को बनाएंगे रोमांचक

138 दिनों तक इन 4 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, वक्री शनि लाइफ को बनाएंगे रोमांचक
Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026 : वक्री चाल के दौरान शनि व्यक्ति को सोच-विचार करने और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। इस अवधि में कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं।
Vakri Shani Rashifal Saturn Transit 2026, शनि राशिफल : ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि जब वक्री होते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, तो वे और अधिक बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय और कर्मफल दाता माना गया है। जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका सीधा असर हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जुलाई में 138 दिन के लिए शनि वक्री होंगे। आमतौर पर वक्री शनि को कष्टदायी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि देव हमेशा बुरा फल नहीं देते। वक्री चाल के दौरान शनि व्यक्ति को सोच-विचार करने और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। इस अवधि में कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे में उन्हें धन, तरक्की और मान-सम्मान का लाभ मिल सकता है। जानें शनि की वक्री चाल से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं-
138 दिनों तक इन 4 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव, वक्री शनि लाइफ को बनाएंगे रोमांचक
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शनि की वक्री चाल बेहद शुभ फलदायी रहने वाली है। आपके कर्म भाव और लाभ भाव पर शनि का विशेष प्रभाव रहेगा।
- करियर में नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है।
- आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे।
- अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
- अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय निवेश के लिए उत्तम है।
- कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जिनकी शनि देव से गहरी मित्रता है। इसलिए शनि की उल्टी चाल आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाली साबित होगी।
- भाग्य का साथ मिलेगा।
- जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अचानक स्पीड पकड़ने लगेंगे।
- आपकी यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी।
- विदेश यात्रा के योग बनेंगे।
- स्टूडेंट्स या व्यापारियों को विदेश जाने का या विदेशी कंपनियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिल सकता है।
- समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
- आप किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं।
सिंह राशि
शनि की वक्री चाल सिंह राशि के जातकों के लिए शत्रुओं पर विजय और व्यापार में बंपर मुनाफे के संकेत दे रही है।
- बिजनेस में तरक्की करेंगे।
- अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
- मार्केट में आपकी पहचान मजबूत होगी।
- शत्रु परास्त होंगे। आपके गुप्त शत्रु या विरोधी जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे खुद-ब-खुद शांत हो जाएंगे।
- पारिवारिक सुख का आनंद लें।
- जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है।
कुंभ राशि
शनि देव कुंभ राशि के ही स्वामी हैं। इसलिए अपनी ही राशि में वक्री होने के कारण ये आपको सकारात्मक परिणाम देंगे।
- आप पर साढ़ेसाती का प्रभाव भी है, लेकिन वक्री चाल आपके स्ट्रगल को कम करेगी।
- अचानक धन लाभ हो सकता है।
- आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है या अचानक किसी पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है।
- मानसिक शांति का एहसास होगा।
- पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति दूर होगी।
- आप सही और स्मार्ट फैसले लेने में सक्षम होंगे।
- पुरानी किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट से आपको बड़ी राहत मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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