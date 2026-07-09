Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वक्री शनि और अस्त गुरु: 4 दिन बाद से इन 3 राशियों के बनते कामों में डालेंगे अड़चन

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Vakri Shani and Guru Ast: जुलाई में न्याय देवता शनि वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। दो बड़े और शक्तिशाली ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव कई राशियों की टेंशन बढ़ा सकता है। आइए जानते हैं वक्री शनि और गुरु अस्त किन तीन राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव।

वक्री शनि और अस्त गुरु: 4 दिन बाद से इन 3 राशियों के बनते कामों में डालेंगे अड़चन

Vakri Shani and Guru Ast 2026: जुलाई में शनि और गुरु की चाल या स्थिति में बड़े बदलाव होंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, 14 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 27 जुलाई को शनि मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। शनि के वक्री और गुरु के अस्त का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। शनि और गुरु की चाल में होने वाला प्रभाव तीन राशियों को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। इस दौरान इन तीन राशियों को वित्त, करियर और स्वास्थ्य में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय आपके बनते हुए काम भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी काम को सोच-समझ कर और धैर्य के साथ करना इस समय के सफलता की कुंजी रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:सूर्य-गुरु युति: 16 जुलाई से बदलेगा इन 3 राशियों का समय, मिलेंगे खूब शुभ फल

गुरु अस्त और शनि वक्री: ये 3 राशियां रहें सावधान


1. सिंह राशि-

सिंह राशि वालों के लिए शनि की वक्री और गुरु की अस्त चाल प्रतिकूल परिणाम प्रदान कर सकती है। इस समय आपको बनते हुए कार्यों में बाधाओं या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टनर के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। बनते हुए कार्यों में अड़चमें आ सकती हैं।

2. धनु राशि-

धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। परिवार में परेशानियां आएंगी, जिससे मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। धन संबंधी योजनाएं विफल हो सकती हैं। इस समय भावुकता में आकर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लें। रुपए-पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में खटास पड़ सकती है, इसलिए जीवनसाथी की फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करें।

3. कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए शनि की वक्री चाल और गुरु का अस्त होना अनुकूल परिणाम प्रदान नहीं करेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेगा, जिससे मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। काम का दबाव महसूस करेंगे। धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। अनाप-शनाप खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को हिला सकते हैं। वाहन प्रयोग में सतर्कता बरतें, चोट-चपेट लग सकती है।

ये भी पढ़ें:जुलाई में सूर्य का डबल नक्षत्र गोचर, मेष समेत 5 राशियों का बदलेगा समय

शनि और गुरु ग्रह की कृपा पाने के उपाय:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत करने के लिए शनिवार को शनि संबंधित चीजों जैसे लोहा, काले वस्त्र, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करनी चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके अलावा पीले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी गुरु की स्थिति मजबूत होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:16 जुलाई से इन 5 राशियों का चमकेगा भाग्य, 3 राशियां रहें बहुत सावधान
Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Shani vakri
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने