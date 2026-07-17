27 जुलाई से शनि की उलटी चाल: जानें पंडित जी कैसे रहेंगे मेष से मीन राशि के 138 दिन?

Vakri Shani July 2026: शनि जुलाई में वक्री चाल चलेंगे। शनि की वक्री यानी उलटी चाल का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। यहां जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से आपकी राशि पर वक्री राशि का क्या होगा प्रभाव।

Saturn retrograde July Horoscope Aries to Pisces: जुलाई में शनि अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। शनि की चाल में होने वाला परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र में एक अहम घटना माना जाता है। न्याय देवता शनि 27 जुलाई 2026 को रात 10 बजकर 21 मिनट पर मीन राशि में वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि हर साल करीब 138 दिनों के लिए वक्री होते हैं। शनि वक्री का अर्थ शनि का उलटी दिशा में चलना है। वक्री अवस्था में शनि व्यक्ति को अपने कर्मों में सुधार लाने और अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह समय अनुशासन, सावधानी और आत्म-चिंतन का माना जाता है। शनि की उलटी चाल मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। इस समय कुछ राशियों को शनि लाभ देंगे, जबकि कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से वक्री शनि का मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव।

27 जुलाई को 138 दिनों के लिए शनि होंगे वक्री: मेष से मीन राशि पर क्या रहेगा प्रभाव मेष राशि- मेष राशि वालों को सिरदर्द और नेत्रपीड़ा हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर खास नजर रखनी होगी। पार्टनरशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन की स्थिति प्रभावित होगी। परिवार में सदस्यों के साथ अनबन के संकेत हैं।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे की प्राप्ति होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा के योग बनेंगे। कुटुंबों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि- विदेश में व्यापार करने वालों के व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे, हालांकि थोड़ी परेशानियां भी आएंगी। इस दौरान सीने में विकार संभव है, इसलिए सेहत का खास ख्याल रखें। धन का आगमन होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह समय खराब कहा जा सकता है। इस समय आपको करियर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ पार्टनरशिप में दिक्कतें आएंगी। धन की स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होगी। खर्च बढ़ेंगे, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के दांपत्य जीवन में परेशानियां आएंगी। सेहत में उतार-चढ़ाव संभव है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए विवाद से दूर रहें। आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को शनि अच्छे फल प्रदान करेंगे। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। भौतिक सुख बढ़ेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी अच्छी के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

तुला राशि- वक्री शनि तुला राशि वालों को परिवार संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। इस समय प्रेम और संतान से जुड़ी दिक्कतें होंगी। धन से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। निवेश के लिए अनुकूल समय नहीं है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए गृहकलह के संकेत हैं। पार्टनर के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में बाधा आ सकती है। हालांकि धन का प्रवाह सामान्य रहेगा। व्यापारिक स्थिति सामान्य रहेगी।

धनु राशि- धनु राशि वालों को सेहत संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। भाइयों-मित्रों के स्वास्थ्य की भी चिंता सता सकती है। खर्च की अधिकता रहेगी। अनाप-शनाप खर्च होगा, जिससे मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों को आर्थिक संकट घेर सकता है। आपको जिन समस्याओं से निजात मिली हुई थी, वह फिर से घेर सकती हैं। परिवार में उथल-पुथल हो सकती है। किसी भी तरह के बड़े फैसले से बचें और धन का निवेश बहुत सोच-समझकर करें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य परेशानियां घेर सकती हैं। शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। आत्मविश्वास में कमी का अनुभव करेंगे। ऊर्जा कम होगी, जिससे कार्यों में बाधा आएगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों या सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें।

मीन राशि- मीन राशि वालों को इस समय अनाप-शनाप खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। कंधे से ऊपरी हिस्से में परेशानी बढ़ सकती है। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा संभव है। व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।