13 दिसंबर से तुला समेत 4 राशियों की गुरु बढ़ाएंगे मुश्किलें, 122 दिन 2 बातों का रखें ध्यान
Vakri Guru 2026 December: 13 दिसंबर से 4 राशियों को आर्थिक और व्यावसायिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु इस दौरान 122 दिन तक टेढ़ी चाल चलेंगे। वक्री गुरु के दौरान इन राशियों के खर्च बढ़ सकते हैं और बड़े फैसलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को धन, संपत्ति, विवाह, भाग्य और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल के अंत में गुरु अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री होंगे और 13 अप्रैल 2027 तक यानी करीब 122 दिन तक इसी स्थिति में रहेंगे। गुरु की वक्री चाल का अर्थ उलटी गति से चलना है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि वक्री चाल के दौरान गुरु कुछ स्थितियों में अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस दौरान कुछ राशियों को निर्णय क्षमता और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में बाधाएं और अड़चनें भी आ सकती हैं। जबकि कुछ राशियों को वक्री गति के दौरान गुरु आर्थिक और व्यावसायिक रूप से अच्छे फल प्रदान कर सकते हैं। जानें वक्री गुरु का किन राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव और किन 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि पर अशुभ प्रभाव के संकेत:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि पर वक्री गुरु के दौरान समय-समय पर अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कार्यस्थल पर तनाव या उतार-चढ़ाव के साथ, खर्च में वृद्धि, आर्थिक लाभ में मुश्किलों और फैसलों में सावधानी की स्थिति बन सकती है। इस दौरान व्यावसायिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। लाभ के अवसरों में कमी का अनुभव हो सकता है। इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक परेशानी भी हो सकती है। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार बढ़ सकता है।
वक्री गुरु के दौरान इन 2 बातों का रखें ध्यान:
नहीं लें बड़ा आर्थिक फैसला:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि गुरु की वक्री अवस्था में जल्दबाजी या बिना रिसर्च कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना चाहिए। भावुकता या किसी के कहने पर किए गए निवेश से धन हानि हो सकती है।
बेवजह के खर्च से बचें:
वक्री गुरु के दौरान आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय बेवजह के आर्थिक दबाव से बचने के लिए खर्च पर लगाम लगाकर रखें। अनाप-शनाप खर्च से दूरी बनाकर रखें और आर्थिक बजट बनाकर चलें।
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गुरु के अशुभ प्रभाव से बचाव के उपाय:
- गुरु के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए गुरुवार व्रत करें।
- गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी और पीले वस्त्र का दान करना चाहिए।
3. गुरु कृपा पाने के लिए 'ऊं बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान