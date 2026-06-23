29 जून से वक्री बुध इन 5 राशियों को करेंगे खूब परेशान, राहत देंगे ये 5 उपाय
Vakri budh june 2026 horoscope: ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल में परिवर्तन करने वाले हैं। बुध की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जानें वक्री बुध किन राशियों की परेशानी बढ़ा सकते हैं।
Vakri Budh 2026 June: वक्री बुध ज्योति शास्त्र में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है। बुध की वक्री चाल का अर्थ उलटी गति से है। यह मुख्य रूप से संचार, यात्रा, और व्यापार आदि का कारक माना जाता है। बुध व्यक्ति की वाणी, निर्णय लेने और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। बुध समय-समय पर अपनी राशि के साथ अपनी चाल में भी बदलाव करते रहते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, बुध 29 जून 2026, सोमवार को 25 दिनों के लिए वक्री होंगे। यह 24 जुलाई 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। वक्री बुध का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार, 29 जून को वक्री होकर बुध कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस समय इन राशि वालों को करियर संबंधी परेशानी, व्यापार और परिवार में चुनौतियां के धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
वक्री बुध का इन राशियों पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव-
1. मिथुन राशि-
बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं। इस समय आपको धन संबंधी मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आय और खर्च के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। परिवार में सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है। इस समय भावुकता में आकर किसी भी तरह का फैसला लेने से बचें।
2. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों को करियर में चुनौतियों का सामना करने के संकेत हैं। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित रहेगी। भावनात्मक रूप से परेशान रहेंगे। प्रेम-संबंधों में तालमेल में कमी महसूस करेंगे। धन की स्थिति खराब हो सकती है।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि वालों के लिए यह समय परेशानी भरा साबित हो सकता है। इस समय कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ विवाद के संकेत हैं। धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों का लेनदेन नहीं करें।
4. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों को इस समय नौकरी संबंधी परेशानी हो सकती है। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार लंबा हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। भावुकता में आकर लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं।
5. मीन राशि-
मीन राशि वालों को इस समय धन से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचना चाहिए। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। खर्च की अधिकता मानसिक तनाव दे सकती है।
बुध ग्रह को मजबूत और अनुकूल बनाने के लिए कुछ आसान उपाय-
1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, प्रतिदिन सुबह के समय ऊं बुं बुधाय नम: मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।
2. बुधवार के दिन गरीब या ब्राह्मण को मूंग की दाल, हरी सब्जी या हरे वस्त्र का दान करना चाहिए।
3. प्रतिदिन या बुधवार को पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए।
4. अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें। मन को शांत रखना जरूरी है।
5. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को साफ-स्वच्छ रखना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान