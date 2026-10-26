वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी 2026: जब देवताओं को सताने लगा असुर, तब गणेश जी ने लिया ये रूप

वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी 2026: जानें भगवान गणेश ने मत्सरासुर का वध करने के लिए वक्रतुंड अवतार क्यों लिया? पढ़ें कार्तिक मास संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा, महत्व और पूजन विधि।

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाली इस तिथि को वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। साल 2026 में यह व्रत 29 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं को एक असुर के अत्याचारों से बचाने के लिए गणेश जी ने यह रूप धारण किया था।

कब है वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी 2026? वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। श्रद्धालु सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेते हैं और दिनभर गणेश जी का स्मरण करते हैं। शाम को पूजा-अर्चना की जाती है और चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की परंपरा है। कार्तिक मास की इस चतुर्थी पर उनके वक्रतुंड रूप का ध्यान किया जाता है। भक्त उनसे जीवन के संकट दूर करने और परिवार में सुख-शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं।

मत्सरासुर ने क्यों मचाया था आतंक? पौराणिक कथा के अनुसार, मत्सरासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे अभय होने का वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के बाद उसका साहस बढ़ता गया। मत्सरासुर ने देवताओं को परेशान करना और स्वर्ग पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया।

धीरे-धीरे मत्सरासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवता उसके भय से परेशान हो गए और उन्हें अपनी रक्षा का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब असुर के आतंक से सभी संकट में पड़ गए, तब देवताओं ने भगवान गणेश की शरण ली। उन्होंने विघ्नहर्ता से मत्सरासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की।

देवताओं की रक्षा के लिए गणेश जी ने लिया वक्रतुंड रूप देवताओं की पुकार सुनकर भगवान गणेश ने वक्रतुंड स्वरूप धारण किया। इस रूप में उनकी सूंड मुड़ी हुई थी और उनका वाहन सिंह बताया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश ने मत्सरासुर को चुनौती दी और उसके अत्याचारों का अंत करने के लिए युद्ध किया।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, इस युद्ध में भगवान गणेश ने मत्सरासुर के पुत्रों का संहार किया और अंत में असुर को पराजित कर दिया। वक्रतुंड स्वरूप में गणेश जी का यह पराक्रम अधर्म और अहंकार पर विजय का प्रतीक माना जाता है। उनकी शक्ति के सामने मत्सरासुर का घमंड टिक नहीं सका।

पराजित होकर गणेश जी का भक्त बना मत्सरासुर युद्ध में हारने के बाद मत्सरासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। कथा के अनुसार, उसने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और उनके सामने समर्पण कर दिया। इसके बाद वह गणेश जी का अनन्य भक्त बन गया। इस प्रसंग को अहंकार छोड़कर सही मार्ग अपनाने की सीख के रूप में भी देखा जाता है।

भगवान गणेश का वक्रतुंड स्वरूप यह संदेश देता है कि शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि संकट दूर करने और व्यवस्था स्थापित करने के लिए होना चाहिए। उनकी पूजा से जुड़ी यह कथा भक्तों को बुराइयों से दूर रहने और विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देती है।

वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी का क्या है महत्व? 'संकष्टी' शब्द का अर्थ संकटों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके भक्त अपने जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वहीं, 'वक्रतुंड' का अर्थ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी से है। उनका यह स्वरूप कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अहंकार पर विजय पाने का प्रतीक माना जाता है।

वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं, गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करते हैं एवं चंद्रदर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करने से भक्तों को संकटों का सामना करने की शक्ति और मन में शांति मिलती है।