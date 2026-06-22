मांगलिक दोष से भी ज्यादा विनाशकारी होता है वैधव्य योग, जानें इसके संकेत और उपाय
मांगलिक दोष से भी ज्यादा खतरनाक होता है वैधव्य योग। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानिए कुंडली में वैधव्य योग के संकेत, कारण और प्रभाव। साथ ही इसके प्रभावी उपाय और निवारण के तरीके जो विवाह और वैवाहिक सुख को सुरक्षित रख सकते हैं।
हिंदू ज्योतिष में विवाह से पहले कुंडली मिलान का विशेष महत्व होता है। अक्सर लोग मांगलिक दोष सुनकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन कई बार इससे कहीं ज्यादा गंभीर 'वैधव्य योग' कुंडली में मौजूद होता है। वैधव्य योग जीवनसाथी के स्वास्थ्य, रिश्ते की स्थिरता या यहां तक कि जीवन की समाप्ति तक का संकेत दे सकता है। मांगलिक दोष मुख्य रूप से स्वभाव और वैचारिक मतभेद पैदा करता है, जबकि वैधव्य योग सीधे जीवनसाथी के अस्तित्व पर प्रभाव डालता है। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
मांगलिक दोष और वैधव्य योग में अंतर
मांगलिक दोष तब बनता है, जब मंगल लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो। लेकिन अकेला मंगल बहुत कम ही घातक होता है। वैधव्य योग तब बनता है, जब मंगल किसी क्रूर ग्रह (शनि, राहु, केतु) के साथ युति करता है, खासकर सप्तम भाव में। इसमें सूर्य-मंगल, राहु-मंगल या शनि-मंगल की युति सबसे खतरनाक मानी जाती है। यह योग जीवनसाथी के स्वास्थ्य, आयु या रिश्ते के अस्तित्व पर सीधा संकट पैदा कर सकता है। ज्योतिष में इसे मांगलिक दोष से अधिक चिंताजनक माना जाता है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पापी ग्रहों का योगदान होता है।
कब बनता है वैधव्य योग?
वैधव्य योग तब बनता है जब:
- सूर्य और मंगल की युति लग्न या सप्तम भाव में हो
- मंगल राहु या शनि के साथ सप्तम भाव में बैठे
- प्रथम, सप्तम और अष्टम भाव में क्रूर ग्रहों की उपस्थिति हो
- सप्तमेश (सातवें भाव का स्वामी) क्रूर ग्रहों के साथ संयोग करे या अष्टम भाव में चला जाए
ये स्थितियां विवाह में गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। हालांकि, हर कुंडली में परिहार भी संभव होता है।
मांगलिक दोष से वैधव्य योग ज्यादा गंभीर क्यों?
मांगलिक दोष दोनों पक्षों (वर और कन्या) में होने पर खुद ही खत्म हो जाता है। यह मुख्य रूप से स्वभाव में उग्रता और मतभेद पैदा करता है, जिसे समझदारी से सुलझाया जा सकता है। वहीं वैधव्य योग क्रूर ग्रहों के संयोग से बनता है और जीवनसाथी के जीवन, स्वास्थ्य या रिश्ते के अस्तित्व पर सीधा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र इसे मांगलिक दोष से कहीं अधिक गंभीर मानता है।
वैधव्य योग के निवारण के उपाय
यदि कुंडली में वैधव्य योग पाया जाए, तो विवाह से पहले प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है। 'मुहूर्त चिंतामणि' और 'संस्कार प्रकाश' जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि कन्या का प्रतीकात्मक विवाह भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा, पीपल के वृक्ष या मिट्टी के घड़े से कराया जा सकता है। इससे नकारात्मक प्रभाव उस निर्जीव वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है।
महामृत्युंजय मंत्र और मंगला गौरी व्रत
शिव पुराण के अनुसार, महामृत्युंजय मंत्र का सवा लाख जप वैधव्य योग जैसे संकटों को टालने में बहुत प्रभावी है। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत और माता पार्वती-शिव की संयुक्त आराधना अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। इन उपायों से कुंडली के अनिष्ट ग्रह शांत होते हैं और जीवनसाथी की आयु तथा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।
कुंडली में मांगलिक दोष या वैधव्य योग देखकर बिना पूर्ण विश्लेषण के घबराना उचित नहीं है। कई बार योग बने रहने पर भी परिहार योग या दशा के कारण इसका फल नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अनुभवी ज्योतिष विशेषज्ञ से गहन विश्लेषण करवाएं और बताए गए उपायों को श्रद्धा से करें। सही समय पर सही उपाय जीवन को संकट से बचा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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