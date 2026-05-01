Vaishakh Purnima 2026: हर माह की पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों की जाती है? जानिए इसका लाभ और महत्व
वैशाख पूर्णिमा 2026 पर जानिए हर माह की पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित सत्यनारायण व्रत और कथा का महत्व, पूजा विधि और इसके अनेक लाभ इस लेख में विस्तार से पढ़ें। सत्यनारायण कथा सुनने से परिवार में सुख-समृद्धि, शांति और मनोकामना पूर्ति होती है।
आज 1 मई 2026, शुक्रवार को वैशाख पूर्णिमा है। इस पावन दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा समेत अन्य पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण व्रत और कथा का विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में वर्णित सत्यनारायण कथा हमें सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती है। पूर्णिमा के दिन इस कथा का श्रवण और व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
सत्यनारायण भगवान का स्वरूप
भगवान सत्यनारायण विष्णु जी का ही एक स्वरूप हैं। स्कंद पुराण के रेवाखंड में इनकी विस्तृत कथा का उल्लेख मिलता है। सत्यनारायण भगवान सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कथा मुख्य रूप से दो विषयों पर आधारित है -संकल्प भूलना और प्रसाद का अपमान करना। कथा के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि सत्य का पालन न करने पर जीवन में कितनी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं।
कथा क्यों की जाती है?
सत्यनारायण कथा सुनने और करवाने का मुख्य उद्देश्य है - सत्य के मार्ग पर चलना और झूठ से दूर रहना। स्कंद पुराण के अनुसार, देवर्षि नारद ने जब पृथ्वी पर व्याप्त दुख देखा, तो वे भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं सत्यनारायण कथा सुनाई और कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या करवाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
इसलिए हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत और कथा का आयोजन किया जाता है, ताकि परिवार में सुख-समृद्धि, शांति और सत्य का वास बना रहे।
सत्यनारायण पूजा की विधि और जरूरी सामग्री
सत्यनारायण पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम और दूर्वा का विशेष महत्व है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में हलवा या मीठा भोग लगाया जाता है। कथा का पाठ किसी ब्राह्मण की सहायता से विधि-विधान से करना चाहिए। पूजा के दौरान भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है।
पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा का महत्व
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है, जो शुभ और पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार, पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण कथा सुनने का फल हजारों यज्ञ करने के बराबर होता है। इस दिन की गई पूजा और कथा से परिवार में सुख-समृद्धि, संतान सुख, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति होती है। मान्यता है कि जहां सत्यनारायण कथा होती है, वहां गौरी-गणेश, नवग्रह और सभी देवता उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
सत्यनारायण कथा के लाभ
सुख-समृद्धि: नियमित कथा श्रवण से घर में सुख और धन की वृद्धि होती है।
दांपत्य सुख: वैवाहिक जीवन में मधुरता और समझदारी बढ़ती है।
संकट निवारण: आर्थिक परेशानी, रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
संतान प्राप्ति: संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है।
आध्यात्मिक उन्नति: सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।
वैशाख पूर्णिमा 2026 के इस पावन अवसर पर सत्यनारायण व्रत और कथा का आयोजन अवश्य करें। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई पूजा से भगवान सत्यनारायण सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन से सभी क्लेश दूर होते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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