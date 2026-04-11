Pradosh Vrat 2026: 4 दिन बाद है बुध प्रदोष व्रत, शिवजी से जुड़े इस उपाय को करते ही दूर होगी आर्थिक तंगी
Pradosh Vrat Remedy: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। 4 दिन बाद बुध प्रदोष व्रत है। इस दौरान किया गया एक छोटा सा उपाय आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है।
Vaishakh Pradosh Vrat April 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की पूजा विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन सच्चे मन पूजा करते हैं तो उनसे शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। वैशाख का महीना चल रहा है और इस माह प्रदोष व्रत अगले ही हफ्ते है। बता दें कि प्रदोष तिथि जिस दिन पड़ती है उसका नाम उसी हिसाब से रखता जाता है। वैशाख के महीने का पहला प्रदोष व्रत 15 अप्रैल को पड़ रहा है। इस दिन बुधवार है तो इस वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत उन लोगों के लिए खास है जो आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। दरअसल इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आर्थिक स्थिति को सही करने में मदद कर सकता है। नीचे इस उपाय के साथ पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानें।
कब है अप्रैल वाला प्रदोष व्रत
हिंदू पंचांग के हिसाब से इस महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का आंरभ आज से 4 दिन बाद यानी 15 अप्रैल को शुरु हो जाएगा। तिथि के आरंभ के होने का समय देर रात में होगा। पंचांग के हिसाब से समय आधी रात में 12:12 मिनट है। तिथि का समापन इसी दिन रात में 10:31 बजे होगा। ऐसे में प्रदोष काल को ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो शाम को 6:01 बजे से लेकर 7:31 बजे तक होगा। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त पर की गई प्रदोष व्रत की पूजा फलदायी होती है।
प्रदोष व्रत पर ना करें ये गलती
प्रदोष व्रत की पूजा का सही वक्त प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। कई लोग ये समझ कर देर रात प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं कि पूजा कभी भी कर लेने से फल तो मिल ही जाएगा लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हिंदू धर्म मान्यता के हिसाब से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाए तो इससे ज्यादा से ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है।
आर्थिक तंगी खत्म करेगा ये उपाय
प्रदोष व्रत पर कई तरह के उपाय किए जाते हैं। जो लोग काफी लंबे समय से पैसों से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो लोग इस दौरान एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस थोड़े से चावल लेने हैं। चावल ऐसे हो जो टूटे ना हो और साफ हो। इसे प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग पर अर्पित कर दें। मन ही मन सोचें कि आपकी सारी दिक्कतें अब खत्म हो रही हैं। सच्चे मन से चावल को अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी खत्म होती है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
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