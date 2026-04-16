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वैशाख अमावस्या कल, नोट कर लें स्नान-दान का समय, जानें इस दिन क्या करें

Apr 16, 2026 06:35 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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हिंदू धर्म में अमावस्या को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर माह में एक अमावस्या पड़ती है। इस समय वैशाख माह का महीना चल रहा है। इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन को पितरों से भी जोड़कर देखा जाता है। 

वैशाख अमावस्या कल, नोट कर लें स्नान-दान का समय, जानें इस दिन क्या करें

हिंदू धर्म में अमावस्या को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर माह में एक अमावस्या पड़ती है। इस समय वैशाख माह का महीना चल रहा है। इस साल वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। पंचांग के हिसाब से अमावस्या की शुरुआत 16 अप्रैल की रात 8 बजकर 11 मिनट से हो जाएगी और 17 अप्रैल की शाम 5 बजकर 21 मिनट तक रहेगी। लेकिन नियम यही है कि जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि होती है, उसी दिन त्योहार मनाया जाता है। इसलिए इस बार 17 अप्रैल को ही वैशाख अमावस्या मानी जाएगी।

इस दिन को पितरों से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि अगर इस दिन उन्हें याद करके तर्पण किया जाए, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। घर में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और मन भी हल्का महसूस करता है। कई लोग इसे अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान जताने का दिन मानते हैं।

स्नान-दान का समय

सुबह जल्दी उठकर स्नान करना इस दिन का सबसे जरूरी काम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अच्छा रहता है। इस बार सुबह करीब 4:25 बजे से 5:09 बजे तक का समय ठीक माना गया है। अगर नदी में स्नान करना संभव न हो, तो घर पर नहाते समय पानी में थोड़ा गंगाजल मिला सकते हैं।

क्यों खास माना जाता है ये दिन- अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे थोड़ा अलग माना जाता है। कुछ लोग इस दिन को आत्ममंथन और शांति का समय भी मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें इस दिन बेचैनी या हल्का तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे में पूजा-पाठ और दान करने से मन को राहत मिलती है।

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क्या करें इस दिन- सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनें और घर में पूजा करें। पितरों को याद करें और अगर संभव हो तो तर्पण करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन या कपड़े दान करना भी अच्छा माना जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है। वहां जल चढ़ाकर दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा गाय, कुत्ते या पक्षियों को खाना खिलाना भी इस दिन शुभ माना जाता है।

कौन लोग रखें ज्यादा ध्यान- जिन लोगों को अक्सर मानसिक तनाव रहता है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर बताया जाता है, उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शांत रहना, कम बोलना और सकारात्मक काम करना बेहतर रहता है।

मंत्र जाप- अगर मन ज्यादा परेशान हो तो “ॐ नमः शिवाय” या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप कर सकते हैं। इससे मन धीरे-धीरे शांत होता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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