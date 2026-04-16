Vaishakh Amavasya 2026: जल्दी दूर होगा पितृ दोष, वैशाख अमावस्या पर जरूर करें ये 2 आसान से उपाय
वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल को है। इस खास दिन पर दान-पुण्य का काम करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ कुछ खास उपाय की मदद से कई और लाभ मिलते हैं।
हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन लोग स्नान करके दान-पुण्य करते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। मान्यता है कि अमावस्या पर किए गए छोटे-छोटे धार्मिक काम भी शुभ फल देते हैं। कहा जाता है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में आने वाली रुकावटें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं और मन भी हल्का महसूस होता है। कई बार बिना वजह काम अटकते हैं या मानसिक तनाव बना रहता है, तो इसे पितृ दोष से जोड़कर देखा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि अगर पूर्वजों को सही तरह से याद न किया जाए या तर्पण न किया जाए, तो जीवन में अड़चन महसूस हो सकती है। इसलिए वैशाख अमावस्या को पितरों की शांति के लिए अच्छा मौका माना जाता है।
कब है वैशाख अमावस्या?
वैशाख अमावस्या कल यानी 17 अप्रैल को है। ऐसे में कल स्नान दान और पितृ तर्पण का काम होगा। आज रात से अमावस्या की तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तिथि की शुरुआत का समय 8:11 बजे है। वैशाख अमावस्या की तिथि कल शाम को 5:21 बजे होगा। उदयातिथि को ध्यान में रखते हुए वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान का काम हमेशा अभिजीत मुहूर्त में ही करवाना चाहिए। पंचांग के हिसाब से कल का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से शुरू होकर दोपहर में 12:32 पर खत्म होगा।
वैशाख अमावस्या पर करें पीपल से जुड़ा ये उपाय
1. शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल को देववृक्ष माना जाता है क्योंकि इसमें देवों का वास होता है। मान्यया है कि कि इस पेड़ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। ऐसे में वैशाख अमावस्ता वाले दिन पीपल के जड़ में अर्पण करना शुभ माना जाता है। अमावस्या की सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में दूध, जल, तिल के साथ गुड़ अर्पित करना तािए। मान्यता है कि इन चीजों से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उस उपाय से जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलते हैं।
2. इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल वाला दीया जलाना भी काफी शुभ माना जाता है। इस उपाय से पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा इस उपाय से ही जिंदगी में आने वाली रुकावटें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
वैशाख अमावस्या पर करें दान-पुण्य वाला उपाय
1. वैशाख अमावस्या वाले दिन दान-पुण्य करना सबसे शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार इन दिन कौवे के अलावा गाय और कुत्ते को भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा जरूरतमंदों लोगों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
2. इस दिन ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना कफी अच्छा माना जाता है। भोजन कराने के अलावा इन्हें जरूरत की चीजें देनी चाहिए जैसे कपड़ा, पानी से भरा घड़ा, छाता, चप्पल, गुड़ और ऐसी चीजें जो गर्मी के मौसम में राहत दे। वैशाख अमावस्या पर अगर ये उपाय कर लिए जाए तो घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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व्यक्तिगत रुचियां
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