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Vaishakh 2026: वैशाख माह में क्यों किया जाता है जलदान? जानें इसका महत्व और सही विधि

Apr 06, 2026 03:47 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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वैशाख मास हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस मास में जलदान का अपना अलग ही महत्व है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

Vaishakh 2026: वैशाख माह में क्यों किया जाता है जलदान? जानें इसका महत्व और सही विधि

वैशाख मास हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसे श्री हरि का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख को त्रिदेवों (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष मास बताया गया है। इस महीने में किया गया जलदान अत्यंत पुण्यदायी होता है। आइए जानते हैं वैशाख मास में जलदान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे सही विधि से कैसे करना चाहिए।

वैशाख मास का धार्मिक महत्व

वैशाख मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसमें सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं और वसंत ऋतु पूर्ण रूप से खिल उठती है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या व्रत लाखों गुना अधिक पुण्य फल देता है। भगवान विष्णु का नाम 'हरि' भी है, जिसका अर्थ अज्ञान और पापों का नाश करने वाला है। इसलिए वैशाख में विष्णु भक्ति, स्नान और जलदान से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।

वैशाख मास में जलदान का धार्मिक महत्व

धर्म शास्त्रों के अनुसार, वैशाख मास में किया गया जलदान अन्य किसी भी मास में किए गए दान से अधिक पुण्यदायी होता है। जल ही जीवन है। गर्मी के मौसम में प्यास से व्याकुल व्यक्ति को शीतल जल प्रदान करना अत्यंत पुण्य का काम माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि वैशाख में जलदान करने वाला व्यक्ति दस हजार राजसूर्य यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जलदान से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इससे पुण्य बल की वृद्धि होती है, जो चोट-चपेट, दुर्घटना और रोगों से रक्षा करता है तथा रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद करता है।

जलदान से मिलने वाले विशेष लाभ

वैशाख मास में जलदान करने से कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह दान ना सिर्फ प्यास बुझाता है, बल्कि भक्त के पिछले जन्मों के पापों का नाश भी करता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति वैशाख में प्यासे को जल देता है, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार होता है। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक क्लेशों में भी जलदान से राहत मिलती है। यह दान व्यक्ति को सात्विक बनाता है और उसके कर्मों को शुद्ध करता है।

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वैशाख मास में स्नान और जलदान की सही विधि

वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद निम्न मंत्र से भगवान मधुसूदन (विष्णु) की प्रार्थना करें:

मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ।

प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरू माधव॥

इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देते समय यह मंत्र बोलें:

वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नानपरायणः।

अर्घ्यं तेऽहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन॥

वैशाख माह में पूजा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः' मंत्र की कम से कम 5 मालाएं जपें। ऐसा करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं।

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जलदान की आधुनिक और व्यावहारिक विधि

आज के समय में जलदान कई रूपों में किया जा सकता है - सड़क किनारे प्याऊ लगाना, पानी की बोतलें बांटना, स्कूल-कॉलेज में वॉटर कूलर लगवाना या गर्मी में मजदूरों को ठंडा जल पहुंचाना। जो व्यक्ति जितना अधिक जलदान करेगा, उसे उतना ही अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा।

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वैशाख माह में जलदान ना सिर्फ पुण्य कमाने का माध्यम है बल्कि दूसरों की सेवा का भी सुंदर माध्यम है। इस पावन मास में नियमित जलदान, स्नान और विष्णु भक्ति से भक्त को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर लाभ मिलता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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