जीवन की नई शुरुआत का दिन है बैसाखी, वैसाख धीरन किउ वाढीआ जिना प्रेम विछोह
बैसाख का महीना आ गया है, फसल कटी पड़ी है तुम्हारी। तुम प्रभु से दूर पड़े हो। उसके बगैर तुम्हें धीरज कैसे आ सकता है? तुम उससे कटे पड़े हो। कैसे तुम जीवन गुजार रहे हो?
बैसाख के महीने में पेड़-पौधों में नई कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इनमें एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हमें भी इससे कुछ नया सबक लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में भी नई कोपलें फूटें। हमारी नई जिंदगी का आरंभ हो। हमारे दिल से सभी भेदभाव मिट जाएं।
वैसाख धीरन किउ वाढीआ जिना प्रेम विछोह
महापुरुष जब इस दुनिया में आते हैं, वे एक ही बात को बार-बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है। सिर्फ इसके माध्यम से हम अपने पुराने घर यानी परमात्मा के पास वापस जा सकते हैं। परमात्मा प्रेम है और हमारी आत्मा उसका अंश होने के नाते प्रेम है। इसमें कुदरती तौर से प्रभु से मिलने का भाव है।‘वैसाख धीरन किउ वाढीआ जिना प्रेम विछोह।’ बैसाख का महीना आ गया है, फसल कटी पड़ी है तुम्हारी। तुम प्रभु से दूर पड़े हो। उसके बगैर तुम्हें धीरज कैसे आ सकता है? तुम उससे कटे पड़े हो। कैसे तुम जीवन गुजार रहे हो?
तुम मालिक को भूल गए, यही सब खराबियों की जड़
परमात्मा से दूर हो गए हम, उसे भूल गए और माया हाथ धोकर हमारे पीछे लग गई। माया नाम है भूल का। यह भूल कहां से शुरू हुई? यह दर्द भरी कहानी है। फसल तो बाहर कटी पड़ी है। महात्मा देखकर कहते हैं, तुम उस प्रभु से कटे पड़े हो, तुम उसका अंश हो। तुम मालिक को भूल गए, यही सब खराबियों की जड़ है। प्रभु को भूल कर अपना जन्म बरबाद कर रहे हो। ‘प्रभु बिना अवर न कोय।’ प्रभु के बिना तुम्हारी आत्मा का कोई साथी नहीं। पुत्र, स्त्री, बच्चे ये सब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्रभु ने जोड़े हैं। खुशी से लेना-देना निभाओ और अपने घर जाओ। वह परमात्मा जो हमारी आत्मा का संगी और साथी है, वह तुम्हारे साथ जाएगा। हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, प्रभु को पाने के लिए।
मन जीते जग जीत
आत्मा चेतन स्वरूप है। जब तक वह महाचेतन प्रभु से नहीं मिलेगी, उसको कभी संतुष्टि नहीं होगी। मन कभी काबू नहीं होगा, जब तक परिपूर्ण परमात्मा से नहीं मिलेगा। ‘नाम बोलो मन तृप्त।’ भगवान कृष्ण के जीवन में आता है कि उन्होंने यमुना नदी में छलांग मारी। नीचे हजार मुंह वाला सांप था। उन्हाेंने बांसुरी बजाते हुए उसे नियंत्रित कर लिया। यह सांप कौन था? मन, जिसके हजार तरीके हैं, जहर चढ़ाने के। उसको जीतना है। ‘मन जीते जग जीत।’ हमारे और उस प्रभु की प्राप्ति के बीच कोई रुकावट है, तो वह मन ही है। अगर तुम अपने दिल में प्रभु को पाने का पक्का इरादा रखते हो, तो एक कदम अपने मन पर रखो अर्थात इसे खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे, प्रभु की गली में पहुंच जाएगा। --राजिंदर सिंह
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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