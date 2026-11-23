आज बैकुंठ चतुर्दशी पूजा कब करें, पढ़ें पूजा मुहूर्त, विधि और वैकुंठ चतुर्दशी की कथा
Vaikuntha Chaturdashi Pooja 2026: साल में दो बार चतुर्दशी तिथि के दिन हरी-हर की पूजा की जाती है। द्वितीय-कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है।
Vaikuntha Chaturdashi Pooja 2026 : कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन हरि और हर की पूजा करने का विधान है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी पर चार योग बनने से इस तिथि का महत्व अधिक बढ़ गया है। आज के दिन सुकर्मा, शोभन, प्रीति और सौभाग्य योग के प्रभाव से पुण्यफल में वृद्धि होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 22 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद 02 बजकर 36 मिनट पर लगेगी। इसका समापन 23 नवंबर को रात्रि 11 बजकर 42 मिनट पर होगा। भरणी नक्षत्र 22 नवंबर को आधीरात के बाद भोर में 04 बजकर 16 मिनट से 23 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद 02 बजकर 03 मिनट तक रहेगा। निशा व्यापिनी चतुर्दशी को श्रीहरि की पूजा-अर्चना के बाद देवाधिदेव महादेव की पूजा-अर्चना की जाती है। साल में दो बार चतुर्दशी तिथि के दिन हरी-हर की पूजा की जाती है। प्रथम-भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं तथा द्वितीय-कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, इसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा के मुहूर्त, विधि और कथा -
आज बैकुंठ चतुर्दशी पूजा कब करें, पढ़ें पूजा मुहूर्त, विधि और बैकुंठ चतुर्दशी की कथा
बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा कब करें?
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:03 बजे से सुबह 05:56 बजे
- प्रातः सन्ध्या: सुबह 05:29 बजे से सुबह 06:50 बजे
- अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:29 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 बजे से दोपहर 02:36 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:22 बजे से शाम 05:49 बजे
- सायाह्न सन्ध्या: शाम 05:25 बजे से शाम 06:45 बजे
- अमृत काल: रात 09:40 बजे से 11:08 बजे
- रवि योग: सुबह 06:50 बजे से 02:02 बजे, नवंबर 24
- बैकुंठ चतुर्दशी निशिताकाल: रात 11:41 बजे से 12:35, नवंबर 24
- बैकुंठ चतुर्दशी शयन काल: शाम 03:18 बजे से शाम 05:25 बजे
बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि
- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
- भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का जलाभिषेक करें
- भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
- शिव जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- शिव जी को सफेद चंदन, धतूरा, बिल्व पत्र, भांग, और सफेद पुष्प अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत का संकल्प करें और कथा पढ़ें
- ॐ नमः शिवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की आरती करें
- प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
बैकुंठ चतुर्दशी की कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु 108 कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प गायब कर दिया। अंत में एक पुष्प कम लगा। तब उन्होंने सोचा कि उनके नेत्र भी कमल के समान हैं, इसलिए वे अपने एक नेत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, तभी भगवान शिवजी स्वयं प्रकट हुए। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। यह भी कहा कि जो भक्त आपका पूजन-अर्चन करके, मेरी आराधना करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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