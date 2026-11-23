वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने दिया था विष्णु जी को सुदर्शन चक्र, जानें 14 दीपक जलाने का महत्व
vaikuntha chaturdashi importance: हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वर्ष का यह एक मात्र दिन होता है जब भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा की जाती है। जानें इस दिन दीपदान का महत्व।
आज 23 नवंबर 2026, सोमवार को वैकुंठ चतुर्दशी है। यह त्योहार हरि (भगवान विष्णु) और हर (भगवान शिव) के मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, वर्ष में केवल इसी दिन भगवान शिव को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ धाम के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन व्रत और पूजा-पाठ करने से मोक्ष और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इस दीप दान करने से भगवान शिव, भगवान विष्णु के साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। जानें इस दिन क्यों करते हैं 14 दीयों का दान।
वैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक क्यों जलाए जाते हैं:
चतुर्दशी का अर्थ 14 होता है, इसलिए इस तिथि पर 14 दीप अर्पित किये जाते हैं। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद संध्या काल या प्रदोष काल में 14 घी के दीपक जलाने या दीप दान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख-शांति और सुखहाली आती है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान नदी, सरोवर, मंदिर, घर के पूजा स्थल या अन्य पवित्र स्थानों पर किया जा सकता है।
आज किस समय करें दीपदान:
हिंदू धर्म में दीपदान संध्याकाल में सबसे उत्तम माना जाता है। आज दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम लगभग 5:22 बजे से 5:50 बजे तक रहेगीा। इस समय गोधूलि बेला व्याप्त रहेगी।
इस दिन ही भगवान शिव ने दिया था विष्णु को सुदर्शन चक्र:
शिव पुराण के अनुसार, एक बार भगवान विष्णु काशी में भगवान शिव के पूजन और आराधना के लिए एक हजार कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन अंत में एक पुष्प कम पड़ने पर विष्णु जी कमल के समान अपने नयन को अर्पित करते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उनके नेत्र को लौटाया और सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव ने विष्णु जी को वरदान जिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उनकी संयुक्त पूजा करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होगी।
भगवान विष्णु को क्या करें अर्पित:
वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीला जनेऊ और पीली मिठाई अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन की कलह दूर होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। बीमारियों से छुटकारा मिलता है। कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं।
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मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए करें ये उपाय:
कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कुछ उपायों को करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सुबह स्नान आदि करके हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर 'ऊँ नमो नारायणाय नमः' या 'ऊँ क्लीं कृष्णाय नमः' कम से कम 108 बार ईशान कोण की ओर मुख करके जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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