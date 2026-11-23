वैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर देशभर में निभाई जाने वाली अनूठी परंपराएं। पढ़ें काशी, उज्जैन और महाराष्ट्र में होने वाले हरि-हर मिलन, शिव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाने का पौराणिक महत्व।

वैकुंठ चतुर्दशी का नाम आते ही काशी के घाटों और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में होने वाली विशेष पूजा की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित यह पर्व सिर्फ काशी तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इस दिन हरि-हर मिलन की परंपरा निभाई जाती है। कहीं भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित किया जाता है, तो कहीं भगवान विष्णु के चरणों में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। उज्जैन में आधी रात को निकलने वाली हरि-हर मिलन की सवारी हो या महाराष्ट्र के मंदिरों में होने वाली संयुक्त पूजा, हर जगह इस पर्व का रंग थोड़ा अलग दिखाई देता है। आइए जानते हैं देश के प्रमुख तीर्थस्थलों पर वैकुंठ चतुर्दशी कैसे मनाई जाती है।

काशी में तुलसी से होती है शिव की पूजा, विष्णु को चढ़ता है बेलपत्र काशी में वैकुंठ चतुर्दशी को हरि-हर मिलन के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का विशेष मिलन होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस अवसर पर भगवान विष्णु की भी विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा निभाई जाती है। आमतौर पर तुलसी भगवान विष्णु और बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं, लेकिन इस दिन दोनों देवताओं को एक-दूसरे की प्रिय सामग्री चढ़ाकर उनके बीच अभेद का संदेश दिया जाता है।

उज्जैन में आधी रात को होता है हरि-हर मिलन मध्य प्रदेश के उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी का आयोजन बेहद खास अंदाज में होता है। यहां आधी रात को गोपाल मंदिर में हरि-हर मिलन की परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से भगवान गोपाल को बेलपत्र की माला पहनाई जाती है, जबकि भगवान गोपाल की ओर से महाकाल को तुलसी की माला अर्पित की जाती है। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। यहां की परंपरा में दोनों देवताओं के एक-दूसरे के प्रति सम्मान और एकत्व का भाव साफ दिखाई देता है।

महाराष्ट्र के मंदिरों में भी निभाई जाती है खास परंपरा महाराष्ट्र में वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है। नासिक के तिलभांडेश्वर और कपालेश्वर मंदिर में इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। तिलभांडेश्वर मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। वहीं, छत्रपति संभाजीनगर के निकट स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी इस पर्व पर हरि-हर पूजा की परंपरा देखने को मिलती है। कई स्थानों पर शिव को तुलसी और विष्णु को बेलपत्र अर्पित कर दोनों देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जाती है।

ऋषिकेश और हरिद्वार में भी उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में भी वैकुंठ चतुर्दशी पर मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है। गंगा किनारे बसे इन तीर्थस्थलों में श्रद्धालु स्नान, दान और दीपदान के साथ भगवान शिव और विष्णु की आराधना करते हैं। कई मंदिरों में हरि-हर मिलन की धार्मिक परंपरा के अनुसार दोनों देवताओं को एक साथ पूजा जाता है। बिहार के गया सहित दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इस दिन विशेष अनुष्ठान होते हैं। हालांकि, हर जगह पूजा का तरीका और आयोजन स्थानीय मंदिरों की परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

क्यों मनाई जाती है वैकुंठ चतुर्दशी, क्या है हरि-हर मिलन का महत्व? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को एक हजार कमल अर्पित कर उनकी पूजा की थी। पूजा के दौरान एक कमल कम पड़ने पर उन्होंने अपनी आंख अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी दिन को हरि-हर मिलन से जोड़कर भी देखा जाता है। इस पर्व का संदेश है कि भगवान विष्णु और शिव अलग-अलग स्वरूप होने के बावजूद एक ही परम तत्व के प्रतीक हैं। इसलिए इस दिन दोनों की संयुक्त पूजा को विशेष पुण्यदायी माना जाता है।