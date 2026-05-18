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जून में बनेगा वैधृति योग, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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वैदिक ज्योतिष में वैधृति योग को खास माना जाता है। कहा जाता है कि जब यह योग बनता है तो कई लोगों की जिंदगी में रुके हुए काम दोबारा चल पड़ते हैं। घर-परिवार की परेशानियां कम होती हैं और पैसों से जुड़ी दिक्कतों में भी राहत मिलने लगती है।

जून में बनेगा वैधृति योग, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

वैदिक ज्योतिष में वैधृति योग को खास माना जाता है। कहा जाता है कि जब यह योग बनता है तो कई लोगों की जिंदगी में रुके हुए काम दोबारा चल पड़ते हैं। घर-परिवार की परेशानियां कम होती हैं और पैसों से जुड़ी दिक्कतों में भी राहत मिलने लगती है। जून 2026 में भी यह योग बनने जा रहा है, जिसका असर कुछ राशियों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है।

कब बनेगा वैधृति योग?

पंचांग के अनुसार, 4 जून 2026 को शाम 6 बजकर 9 मिनट पर वैधृति योग शुरू होगा। यह योग अगले दिन यानी 5 जून की रात 12 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। करीब 7 घंटे तक रहने वाला यह योग कुछ लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए वैधृति योग नई उम्मीद लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुका कोई जरूरी काम पूरा होने के संकेत हैं। नौकरी और कारोबार में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे और मन भी शांत रहेगा। पैसों से जुड़ी चिंता धीरे-धीरे कम हो सकती है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला रह सकता है। घर का माहौल पहले से बेहतर होगा। परिवार में चल रहे पुराने विवाद खत्म होने की उम्मीद है। अगर नया काम या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अच्छा माना जा रहा है। पैसों के मामले में भी फायदा मिल सकता है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए जून का यह योग खुशखबरी लेकर आ सकता है। घर में शादी-विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। नौकरी करने वालों को नए काम या कॉन्ट्रैक्ट से फायदा मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए वैधृति योग कई मामलों में राहत देने वाला रहेगा। लंबे समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। जो लोग अपने रिश्ते या शादी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा।

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मीन राशि

मीन राशि वालों को इस योग से रुके हुए कामों में सफलता मिल सकती है। बार-बार कोशिश के बाद भी अगर काम पूरे नहीं हो रहे थे तो अब स्थिति बदल सकती है। घर का माहौल बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव भी कम होने लगेगा। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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