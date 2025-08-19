which colour is best for mandir clothes मंदिर में लाल रंग का कपड़ा बिछाना शुभ या अशुभ? जानें क्या है सही
मंदिर में लाल रंग का कपड़ा बिछाना शुभ या अशुभ? जानें क्या है सही

Temple Clothes: मंदिर को सजाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि कई बार सजाने के चक्कर में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। कई नियम हैं जिसे लेकर कई सवाल भी होते हैं। इन्हीं में से एक सवाल है कि मंदिर में किस रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 10:47 AM
घर को सजाकर रखना किसे पसंद नहीं होता है? घर के हर एक कोने को लोग सजाकर रखते हैं। वहीं बात जब घर के मंदिर की आती है तो लोग इसे बड़ी खूबसूरती और मन से सजाना चाहते हैं। ऐसे में लोग घर के मंदिर में देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर को भव्य तरीके से रखना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि पूजा थाली से लेकर कलश इत्यादि मंदिर में रखी हर एक चीज सबसे सुंदर हो। पूजा घर का ध्यान लोग खूब रखते हैं। साफ-सफाई से लेकर यहां इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को लेकर कई तरह के नियम हैं। मान्यता है कि मंदिर के जमीनी वाले भाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में कई लोग मंदिर में ज्यादातर लाल रंग का कपड़ा भी बिछा देते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर लाल रंग मंदिर के लिए कितना सही है? क्या इस रंग का कपड़ा बिछाना शुभ होता है या फिर अशुभ?

लाल रंग कितना सही?

ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लाल रंग काफी एनर्जी से भरा होता है और इसे जोश का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग से बेचैनी और गर्मी बढ़ती है। मंदिर में पूजा करते समय मन का शांत होना बहुत जरूरी है। वहीं अगर मन में स्थिरता रहेगी तभी आप सच्चे मन से मंत्रों का जाप कर पाएंगे। लाल रंग से मन बैचेन हो जाता है जिसकी वजह से पूजा में ध्यान ठीक से लगने में दिक्कत आती है। ऐसे में मंदिर में लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल सही नहीं माना जाता है।

शुभ है ये रंग

किसी भी हल्के रंग के कपड़े को मंदिर में बिछाना सही रहता है। दरअसल हल्के और सौम्य रंग से शांति मिलती है। हल्के रंगों से ध्यान कर पाना ज्यादा सही होता है। वहीं जब आप ध्यान लगाकर पूजा करते हैं तो इसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मंदिर में पीले रंग के वस्त्र को बिछाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा हल्के नीले रंग का भी इस्तेमाल करना सही रहता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)