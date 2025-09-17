vastu tips right direction for bhajan in hindi Vastu Tips: भजन करने के लिए इस दिशा को चुनें, संवर जाएगी जिंदगी
Vastu Tips: भजन करने के लिए इस दिशा को चुनें, संवर जाएगी जिंदगी

Vastu Tips in Hindi: क्या आपने कभी भजन करने से पहले सोचा है कि किस दिशा में बैठना शुभ होगा। बता दें कि वास्तुशास्त्र में कुछ दिशाओं के बारे में बताया गया है जोकि पूजा-पाठ के लिए सबसे सही है। माना जाता है कि सही दिशा में किए गए भजन का फल दोगुना मिलता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 10:33 AM
सनातन धर्म में पूजा-पाठ का अपना एक विशेष महत्व है। नियमित रूप से सुबह स्नान करके भगवान की पूजा-अर्चना करने से मन शुद्ध रहता है। साथ ही पूरा दिन एनर्जेटिक फील होता है, जिससे हर काम में मन लगता है। वहीं समय-समय पर भजन कर लेने से भी भगवान के आशीर्वाद के साथ-साथ ढेर सारा सुकून मिलता है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर से लेकर पूजा करने की दिशा तक बताई गई है। माना जाता है कि वास्तु के हिसाब से अगर पूजा करते हैं तो इससे मिलने वाला फल दोगुना हो जाता है। वहीं भजन को लेकर भी वास्तुशास्त्र में कई चीजें बताई गई है। जानते हैं इससे जुड़े कुछ नियम...

इस दिशा में करें भजन

शास्त्र के हिसाब से भजन करने के लिए सबसे उत्तम दिशा पूर्व और उत्तर है। पूर्व की ओर दिशा करने से कई लाभ मिलते हैं क्योंकि ये सूर्य की दिशा है। इस दिशा में बैठकर भजन करने से घर और मन में पॉजिटिविटी आती है। वैसे भी शास्त्रों में इस दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है। माना जाता है कि देवी-देवता इसी दिशा में वास करते हैं। ऐसे में इस दिशा में की गई पूजा का अपना अलग महत्व होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिशा में पूजा और भजन करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता में भी वृद्धि होती है।

इन बातों का रखें ध्यान

इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण दिशा की ओर बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी है और ना ही भजन। इस दिशा को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में यहां की पूजा और भजन का कोई मतलब नहीं है। साथ ही भजन करने से पहले बैठने वाले स्थान की साफ-सफाई कर लें। इससे मन में क्लैरिटी रहती है और आप फोकस के साथ नाम जप या फिर भजन वगैरह आसानी से कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)