Vastu Tips: भूलकर भी इस दिशा में ना रखें घर की अलमारी, हो सकते हैं कंगाल

Vastu Tips in Hindi: घर में अगर अलमारी को सही दिशा में रखा जाए तो इससे बरकत आती है। वहीं अगर इसके लिए गलत दिशा का चुनाव किया गया तो खुशियों को ग्रहण भी लग सकता है। नीचे जानिए कि आखिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से अलमारी को रखने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 10:01 AM
कई लोगों को लगता है कि वास्तुशास्त्र में सिर्फ घर, दरवाजों, कमरों की दिशा के बारे में ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि घर में रखी हर एक चीज से जड़े कुछ नियम हैं जो वास्तुशास्त्र में हैं। कम लोग ही इस पर अमल कर पाते हैं। आज बात करेंगे घर में रखी हुई अलमारी की। वास्तुशास्त्र में इसे लेकर कुछ नियम हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में खुशियों को नजर नहीं लगती है। साथ ही आर्थिक रूप से कई लाभ भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे रखने की सही दिशा क्या है?

इस दिशा में रखें अलमारी

शास्त्र के हिसाब से घर के किसी भी कमरे में रखी हुई अलमारी की दिशा हमेशा सही होनी चाहिए। इसे हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना सही माना जाता है। इस दिशा में अलमारी को रखने से घर में अच्छी एनर्जी का संचार होता है। वहीं अगर कोई उत्तर-पूर्व की दिशा में अलमारी को रखता है तो ये सही नहीं है। इस दिशा में अलमारी रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दिशा में अलमारी रखने से घर की सुख-शांति भंग होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ता है।

रखें इन बातों का ध्यान

इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी अलमारी ना लें, जिसमें शीशा लगा हो। ये भी कोशिश करिए कि अलमारी के दरवाजे कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना खुलें क्योंकि इससे वास्तु दोष लगता है। साथ ही तिजोरी के रंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आसानी से हो पाए तो आप तिजोरी को हल्के रंग से पेंट करवा दीजिए। माना जाता है कि हल्के रंग की तिजोरी की वजह से पैसों का फ्लो बहुत अच्छा होता है। इन छोटी-छोटी चीजों को ध्यान में रखकर कई लाभ लिए जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)