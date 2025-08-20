vastu tips puja ghar old diya benefits वास्तु शास्त्र: पूजा घर के दीए को बार-बार ना बदलें, घर में आएगी सुख शांति
वास्तु शास्त्र: पूजा घर के दीए को बार-बार ना बदलें, घर में आएगी सुख शांति

Vastu Tips: पूजा घर के दीए का बहुत महत्व होता है। अगर आप अपने पूजा घर के पुराने दीए को कुछ महीने या साल भर बाद बदल देते हैं तो आपको अब संभल जाना चाहिए। नीचे विस्तार से जानिए कि पुराने दीए से ही पूजा करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:47 PM
पूजा घर को सजाने में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। हर एक तीज त्योहार पर मन करता है कि पूजा घर के लिए नई थाली या कटोरी ले ली जाए। वहीं कुछ लोग घर में नया दीया भी ले आते हैं। अगर आप भी महीने या साल भर बाद ऐसा करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि पुराने दीए से ही पूजा करना कितना शुभ होता है। पुराने दीए से ही की गई पूजा घर की ऊर्जा को और भी बढ़ा देती है।। दरअसल पुराना दीया अपने आप में खास होता है। बार-बार की गई पूजा, मंत्रों के जाप का कंपन उसमें एकत्रित हो जाता है। ऐसे में ये काफी पवित्र होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपके घर का ऊर्जा केंद्र बन चुका होता है। मान्यता है कि आपके पूजा घर में दीया जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। दरअसल अच्छी ऊर्जा की वजह से पुराने दीए से पूजा करने से और भी ज्यादा लाभ मिलेंगे।

सुख समृद्धि में होती है बढोतरी

वास्तु शास्त्र के हिसाब से पुराने दीए से पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसा करना शुभ भी माना जाता है क्योंकि इसके जरिए घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे बाहर होने लगती है। इसी के साथ सारी अच्छी एनर्जी घर में आने लगती है। हालांकि इस दीए की समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी है। अगर आपके पूजा घर का दीया किसी धांतू का है तो इसकी देखभाल करना और भी जरूरी हो जाता है।

जलाए घी और तेल का दीया

आप पूजा घर वाले दीए में रोजाना तेल का इस्तेमाल करें। वहीं खास मौकों पर आप इसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर और आपके घरवालों पर पड़ती रहेगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार से धीरे-धीरे सारे काम पूरे होने लगेंगे। कोशिश करिए कि आरती के बाद इसका धुंआ आप घर के हर एक कोने में दिखा दें। ऐसा करने से उस दीए और आपकी पूजा के माध्यम से घर का हर कोना अच्छी ऊर्जा की वजह से चहक उठेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)