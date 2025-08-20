वास्तु शास्त्र: पूजा घर के दीए को बार-बार ना बदलें, घर में आएगी सुख शांति

पूजा घर को सजाने में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। हर एक तीज त्योहार पर मन करता है कि पूजा घर के लिए नई थाली या कटोरी ले ली जाए। वहीं कुछ लोग घर में नया दीया भी ले आते हैं। अगर आप भी महीने या साल भर बाद ऐसा करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि पुराने दीए से ही पूजा करना कितना शुभ होता है। पुराने दीए से ही की गई पूजा घर की ऊर्जा को और भी बढ़ा देती है।। दरअसल पुराना दीया अपने आप में खास होता है। बार-बार की गई पूजा, मंत्रों के जाप का कंपन उसमें एकत्रित हो जाता है। ऐसे में ये काफी पवित्र होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपके घर का ऊर्जा केंद्र बन चुका होता है। मान्यता है कि आपके पूजा घर में दीया जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। दरअसल अच्छी ऊर्जा की वजह से पुराने दीए से पूजा करने से और भी ज्यादा लाभ मिलेंगे।