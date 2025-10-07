vastu tips mangalvar ko kapoor aur laung jalane ke fayde Vastu Tips: मंगलवार इस वक्त जलाएं कपूर और लौंग, मिलेंगे ये 5 फायदे
Vastu Tips: मंगलवार इस वक्त जलाएं कपूर और लौंग, मिलेंगे ये 5 फायदे

Vastu Tips: मंगलवार का दिन भगवान हनुमान का होता है। इस दिन उनकी पूजा करने के बाद घर में अगर कपूर और लौंग जला दिया जाए तो इसके कई फायदे मिलते हैं। साथ ही घर में सुख-समृद्धि आती है। इसके अलावा इसके कई और फायदे होते हैं। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 10:39 AM
हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी देवता को समर्पित है। कल का दिन यानी सोमवार भगवान शिव के नाम था तो वहीं आज मंगलवार को भगवान हनुमान पूजे जाते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और मन से डर निकल जाता है। मंगलवार के कई उपाय भी हैं, जिससे जिंदगी में आने वाली हर एक बाधा दूर होने लगती है। इस दिन कपूर और लौंग जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मंगलवार को कपूर और लौंग जलाने से कई फायदे होते हैं। इसके फायदे के साथ-साथ जानिए इसे जलाने का सही समय और तरीका...

बहुत कम लोग जानते हैं कि लौंग और कपूर को जलाने से सिर्फ बुरी नजर ही दूर नहीं होती है। इसे नियमित रूप से जलाने से पितृ दोष भी खत्म हो जाता है। वहीं अगर आप वास्तु दोष से जूझ रहे हैं तो लौंग कपूर जलाना शुरू कर दें।

1. कपूर और लौंग जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे घर में मौजूद सभी सदस्यों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।

2. अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं और काफी ओवरथिंक करते हैं तो घर में कपूर और लौंग जलाना शुरू कर दें। इससे धीरे-धीरे आपका तनाव छूमंतर हो जाएगा।

3. नियमित रूप से घर में कपूर और लौंग जलाने से सुख समृद्धि बनी रहती है। मन शांत रहता है और घर में खुशहाली लौटकर वापस आती है।

4. कपूर और लौंग को जलाना स्वास्थ्य की नजर से भी ठीक है। इससे कई तरह के रोग खत्म होने लगते हैं। शरीर में भी आपको कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

5. कपूर और लौंग जलाने से भगवान हनुमान की भी कृपा मिलती है। अगर जिंदगी में आप लगातार मेहनत करते रहे हैं और सफलता हाथ नहीं लग रही है तो इस उपाय को करना शुरू कर दें। इस उपाय की मदद से आप भगवान हनुमान को प्रसन्न कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरे हो जाते हैं।

इस समय जलाएं कपूर और लौंग: सूर्यास्त के बाद शाम को घर में कपूर और लौंग जलाना सबसे शुभ माना जाता है। शाम की पूजा के बाद ये काम किया जाए तो इसके लाभ दोगुने हो जाते हैं। मंगलवार को इस उपाय को जरूर करें क्योंकि इससे गृह क्लेश से भी दूर होते हैं। साथ ही घर का माहौल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)