वास्तु टिप्स: घर के मंदिर से कितनी देर बाद हटाएं भगवान को चढ़ाए हुए फूल?

पूजा-पाठ से जुड़े हुए कुछ नियम ऐसे हैं जिनका सीधा-सीधा संबंध वास्तु से होता है। अगर सही से इन नियमों का पालन नहीं होता है तो घर में वास्तु दोष हो जाते हैं। आज जानते हैं कि आखिर पूजा घर में चढ़ाए हुए फूलों को कब हटा लेना चाहिए?

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का अपना अलग महत्व है। इसके जरिए लोग भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कर पाते हैं। सही तरीके से की गई पूजा से ना सिर्फ मन को शांति मिलती है बल्कि घर की भी शुद्धि हो जाती है। ऐसे में घर के हर एक कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा-पाठ से जुड़े कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से घर का वास्तु भी ठीक होता है। वहीं कई नियमों को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भगवान को चढ़ाए गए फूलों को लेकर होता है। क्या आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर भगवान के नाम पर पूजा घर में चढ़ाए गए फूलों को वहां से कब हटाना चाहिए? इस सवाल का जवाब नीचे विस्तार से जानिए...

मंदिर से कब हटाएं फूल? कुछ लोग मंदिर में फूल तो चढ़ा देते हैं लेकिन उसे सही समय पर हटाना भूल जाते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को तुरंत तो नहीं लेकिन शाम होने से पहले-पहले जरूर हटा लेना चाहिए। वास्तु के हिसाब से मंदिर में सूखे हुए फूल रखना शुभ नहीं होता है। इन फूलों से नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। इस वजह से घर में तनावपूर्ण माहौल रहने लगता है। सूखे हुए फूलों की वजह से निकली ऊर्जा के जरिए लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। ऐसे में समय रहते पूजा घर से चढ़ाए हुए फूल को हटा देना सही होता है।

भगवान को ऐसे चढ़ाए फूल अब जानते हैं कि आखिर भगवान को फूल चढ़ाने का सही तरीका क्या है? बता दें कि अगर आप घर के पौधों से फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाने वाले हैं तो सबसे पहले स्नान कर लें। इसके बाद फूल को पानी से धो लें। धोए हुए फूलों को डंठल की ओर से पकड़कर भगवान को अर्पित करना सही तरीका है।