Vastu Tips: अष्टमी और नवमी से पहले मेन गेट पर करें ये 2 बदलाव, प्रसन्न होंगी मां दुर्गा

Vastu Tips of Main Gate: नवरात्रि के दौरान लोग कई तरह के उपाय करते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी हम कुछ बदलाव करके घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। जानते हैं दो ऐसे उपाय जोकि घर के मेन गेट के लिए है।

शारदीय नवरात्रि का समापन अगले हफ्ते हो जाएगा। हिंदू धर्म में इस नवरात्रि को बेहद ही खास मानते हैं क्योंकि इसी के साथ ही सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग कई तरह के उपाय करते हैं ताकि जिंदगी स्मूदली चलती रहे और किसी भी तरह की बाधा हमारी ग्रोथ में ना आए। वास्तुशास्त्र भी कुछ ऐसे उपाय का सुझाव देते हैं, जिसे नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। आज बात करेंगे घर के मेन गेट की। यहां की एनर्जी सबसे तेज होनी चाहिए ताकि कोई भी बुरी चीज इसकी दहलीज को ना लांघ पाएं। नीचे जानें वो 2 चीज जो दुर्गा अष्टमी और नवमी से पहले करना शुभ होगा।

मेन गेट पर बनाएं स्वास्तिक हिंदू धर्म में स्वास्तिक को काफी शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। पूजा-पाठ के दौरान स्वास्तिक बनाना शुभ होता है। मान्यता है कि ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। साथ ही इसकी वजह से सारी बुरी शक्तियां हमसे दूर रहती हैं। इसे शुभ और मंगल का प्रतीक कहा जाता है। इसे सौभाग्य और समृद्धि से भी जोड़कर देखा जाता है। साथ ही ये चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से स्वास्तिक लगातार अच्छी एनर्जी का संचार करता है। ऐसे में नवरात्रि से पहले-पहले आप इसे अपने मेनगेट पर जरूर बना लें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और मां दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलेगा।

गेट पर लगाएं तोरण आम की पत्तियों का इस्तेमाल पूजा-पाठ में बहुत होता है। इसे काफी शुभ मानते हैं। इसके इस्तेमाल से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। नवरात्रि के समय आप आम की पत्तियों का तोरण अपने घर के मेन गेट पर लगाएंगे तो बुरी नजर हमेशा आपसे दूर रहेगी। आम के पत्तों की वजह से मां लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहती है।