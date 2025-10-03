vastu tips for diwali 2025 keep these 5 things out of the house Vastu Tips: दीवाली से पहले घर से बाहर करें ये 5 चीजें, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
Diwali Vastu Tips: दीवाली का इंतजार हर किसी को तहेदिल से होता है। इस खास त्योहार से पहले लोग घर की साफ-सफाई करते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दीवाली से पहले घर से कई खराब चीजों को बाहर करना चाहिए नहीं तो ये बर्बादी का कारण बनते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:24 AM
हिंदू धर्म में कई तीज-त्योहार होते हैं। हर एक त्योहार किसी ना किसी मान्यता से जुड़ा हुआ है। दशहरे के बाद अब लोगों को दीवाली का इंतजार है। बता दें कि हर साल इस त्योहार को कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही मनाते हैं। इस खास दिन पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को पूजा जाता है। कुछ हफ्ते पहले से ही दीवाली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लोग घर की साफ-सफाई के साथ-साथ डेकॉर की चीजों को भी खरीदते हैं। इस दौरान कई चीजों को लोग घर से बाहर करना भूल जाते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से दीवाली से पहले कुछ चीजों को घर से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए।

इन चीजों को करें बाहर

कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजों को घर में रखने से दरिद्रता आती है। बता दें कि घर में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो सही नहीं होती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से टूटे हुए शीशे को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शीशा ऐसी बुरी ऊर्जा देता है कि बने-बनाए काम तक बिगड़ सकते हैं। वहीं बंद या खराब घड़ी को भी घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर घर के मंदिर में कोई टूटी हुई मूर्ति है तो उसे भी घर से बाहर कर दें। इस मूर्ति को आसपास के मंदिर के नजदीक वाले पेड़ के नीचे रख दें।

इन्हें भी दिखाएं बाहर का रास्ता

दीवाली से पहले फटे हुए जूते-चप्पल भी बाहर कर दें। ये कंगाली की वजह भी बन सकते हैं। ऐसे में इन्हें दूर करना ही सही है। अगर लोहे के सामान में जंग लग गया है और ये किसी भी काम का नहीं है तो इसे भी दीवाली से पहले घर से दूर करें। इन चीजों के घर में रहने से नकारात्मकता आती है। ऐसे में घर के सदस्यों की मनोस्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)