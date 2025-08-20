वास्तु शास्त्र: गलती से भी किचन में ना रखें कूड़ेदान, होगा बड़ा नुकसान

Vastu Tips of Kitchen Dustbin: कुछ लोग सहूलियत के लिए किचन में कूड़ेदान रख देते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप भी किचन में कूड़ेदान को रखते हैं तो अब सतर्क हो जाएं क्योंकि ऐसा करने से कई नुकसान होते हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हर एक चीज सही दिशा में होनी चाहिए। वहीं सारा सामान व्यस्थित ढंग से रखा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में घर के मेन गेट से लेकर बेडरूम, बाथरूम और पूजा घर को लेकर कई नियम हैं। वहीं किचन को लेकर भी कुछ ऐसे नियम हैं जिसे ठीक तरीके से अपनाने से घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। वहीं किचन से जुड़ी एक गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। दरअसल वास्तु के हिसाब से किचन में कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। सहूलियत के लिए बहुत सारे लोग बाहर के अलावा किचन में भी कूड़ेदान रख देते हैं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है।

किचन में ना रखें कूड़ेदान शास्त्र के हिसाब से किचन में कूड़ेदान रखने की वजह से लक्ष्मी मां नाराज हो जाती हैं। वहीं ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी धीरे-धीरे कम होने लगती है। नेगेटिव एनर्जी के बढ़ने से घर के सदस्यों का मन हमेशा चिढ़चिढ़ा सा रहने लगेगा। साथ ही लोग किसी भी काम में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से किचन में कूड़ेदान को कभी नहीं रखना चाहिए।

कहां रखना चाहिए कूड़ेदान अब सवाल ये है कि जब किचन में कूड़ेदान नहीं रखना है तो फिर उसे कहां रखना चाहिए? किचन वाले कूड़ेदान को किचन से थोड़ा सा बाहर की ओर रख देना चाहिए। वहीं घर के मेनगेट पर कूड़ेदान कभी नहीं रखना चाहिए। मेनगेट से ही मां लक्ष्मी का आगमन घर की ओर होता है। ऐसे में माना जाता है कि इस जगह पर कूड़ेदान रखना सही नहीं है। अगर घर के दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम दिशा में कूड़ेदान को रखा जाए तो ऐसा करना सही होता है। वहीं कूड़ेदान को कभी भी गलती से घर के अंदर उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही दक्षिण-पूर्व दिशा में भी इसे रखना सही नहीं है।